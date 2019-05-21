Медведев ознакомился с работой фельдшерско-акушерского пункта в Воронежской области

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в ЦФО во вторник ознакомился с работой фельдшерско-акушерского пункта в поселке Ступино Воронежской области . Премьеру показали кабинеты для приема граждан, в том числе прививочный кабинет и процедурную, в которой есть все необходимое оборудование, в том числе дефибриллятор.

"Все выглядит прилично, цивилизованно, современно. Хорошо у вас", — похвалил Медведев.

Фельдшер пункта рассказала, что работа проходит в тесном взаимодействии с больницей, скорой помощью, участковыми врачами.

"Так и должно быть", — отметил глава правительства.

Узнав, что фельдшер проживает не в самом здании фельдшерско-акушерского пункта, как это нередко бывает, Медведев отметил:

"Не понятно, что лучше, что хуже, если честно". "Потому что, с одной стороны, вроде, оперативность выше, а с другой стороны, если постоянно и работа, и дом — все-таки нужно отдыхать от этих всех больничных стен", — сказал он.

Премьер также поинтересовался, сколько всего фельдшерско-акушерских пунктов действует в области, хватает ли их и нужно ли их обновить.

"650 — в принципе, достаточно. Обновить нужно", — ответил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"В рамках нашей национальной программы, я думаю, что получится это сделать", — сказал Медведев.

Фельдшерско-акушерский пункт был введен в эксплуатацию в июне 2010 года в рамках областной инвестиционной программы капитального строительства по направлению "Здравоохранение". Сумма затрат на строительство здания составила 1,8 млн рублей. Общая площадь помещений — 78 кв. м. В пункте расположены приемное отделение, прививочный, процедурный и врачебный кабинеты. Численность обслуживаемого населения — 594 человека.