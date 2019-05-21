Володин успокоил депутатов по поводу обнаруженных под Госдумой пустот

Председатель Госдумы Вячеслав Володин развеял волнения депутатов по поводу пустот, обнаруженных под зданием нижней палаты на Охотном ряду. По словам спикера, делается все для того, чтобы укрепить фундамент.

Обеспокоенность тем, что здание может "окончательно просесть", на заседании палаты во вторник выразил глава думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев ЛДПР ).

"Что касается вашего замечания, учитывая, что мы этот вопрос на Совете [Думы] обсуждали, и делается все для того, чтобы фундамент усилить, то думаю, что [этого] не случится. [Вице-спикер от ЛДПР] Игорь Владимирович [Лебедев] только что ходил посещать подвалы и простукивал фундамент, поэтому можете этот вопрос обсудить на фракции", — отреагировал Володин.

Как сообщил ранее ТАСС Лебедев, строители нашли две образовавшиеся пустоты в фундаменте Госдумы, а в случае выявления новых здание на Охотном ряду может быть признано аварийным. Начало ремонта зала пленарных заседаний было запланировано на лето 2019 года.