Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Не подняли, а вернули: в Кремле выросли зарплаты 

Рамблер 27 минут назад
Зарплаты в Кремле не увеличили, а «вернули». Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Утром принадлежащее Григорию Березкину РБК сообщило со ссылкой на осведомленных собеседников, что зарплата сотрудников администрации президента с 1 января 2019 года стала больше на 10%.
«Это действительно так», — подтвердил Песков.
Однако, по его словам, речь, «к сожалению», идет не об увеличении заработной платы, а о том, что сотрудникам АП «просто вернули» 10%, «срезанные» четыре года назад.
В 2015 году Владимир Путин своим указом на 10% снизил зарплату себе, премьер-министру, вице-премьерам, федеральным министрам, депутатам и сенаторам, генпрокурору, секретарю Совбеза, главам ФСБ, ФСО, Росгвардии, Следственного комитета и Службы внешней разведки, главе ЦИК, его заместителю, секретарю и постоянным членам комиссии, омбудсменам президента по правам человека и защите прав предпринимателей и генеральному директору Судебного департамента при Верховном суде.
Тогда Песков объяснял это дефицитным бюджетом. Возвращение зарплат на уровень 2014-го официальный представитель Кремля объяснил профицитным бюджетом.
«Факторы, которые требовали сокращения зарплат, исчезли», — объяснил он.
Комментарии231
Политика , Видео , Григорий Березкин , Дмитрий Песков , Владимир Путин , ФСБ , Администрация Президента РФ , СКР , Федеральная служба охраны , Центризбирком России , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Финальный бой»: Украина не пустит Россию в ПАСЕ193
Как Запад отреагировал на инаугурацию Зеленского206
Дочь Лужкова продала за 20 долларов квартиры стоимостью $2,6 млн1
Названы самые хамские города России6
«Пусть не заглядывает»: Поклонская встала на защиту Крыма187
Видео
Песков объяснил рост зарплат в Кремле и правительстве
Политика
«Финальный бой»: Украина не пустит Россию в ПАСЕ
В мире Украина
Крымскому мосту предрекли гибель к 2040 году
Общество
Нарушил правило? Организаторы «Евровидения» сделали заявление
Шоу-бизнес
Зеленский разочаровал Кадырова
Политика
Ликвидацию командира ДНР засняли с беспилотника
В мире
Что случилось? В квартире Шукшиной устроили погром
Шоу-бизнес
Галкина обвинили в проигрыше Лазарева
Шоу-бизнес
Назад в 2010: Россиян предупредили о возвращении смога
Погода Общество
Раскрыт секрет наряда Елены Зеленской
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение