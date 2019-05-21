Песков объяснил рост зарплат в Кремле и правительстве

Не подняли, а вернули: в Кремле выросли зарплаты

Зарплаты в Кремле не увеличили, а «вернули». Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Утром принадлежащее Григорию Березкину РБК сообщило со ссылкой на осведомленных собеседников, что зарплата сотрудников администрации президента с 1 января 2019 года стала больше на 10%.

«Это действительно так», — подтвердил Песков.

Однако, по его словам, речь, «к сожалению», идет не об увеличении заработной платы, а о том, что сотрудникам АП «просто вернули» 10%, «срезанные» четыре года назад.

Тогда Песков объяснял это дефицитным бюджетом. Возвращение зарплат на уровень 2014-го официальный представитель Кремля объяснил профицитным бюджетом.