Песков объяснил рост зарплат в Кремле и правительстве

Зарплаты в Кремле не увеличили, а «вернули». Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Утром принадлежащее Григорию Березкину РБК сообщило со ссылкой на осведомленных собеседников, что зарплата сотрудников администрации президента с 1 января 2019 года стала больше на 10%.
«Это действительно так», — подтвердил Песков.
Однако, по его словам, речь, «к сожалению», идет не об увеличении заработной платы, а о том, что сотрудникам АП «просто вернули» 10%, «срезанные» четыре года назад.
В 2015 году Владимир Путин своим указом на 10% снизил зарплату себе, премьер-министру, вице-премьерам, федеральным министрам, депутатам и сенаторам, генпрокурору, секретарю Совбеза, главам ФСБ, ФСО, Росгвардии, Следственного комитета и Службы внешней разведки, главе ЦИК, его заместителю, секретарю и постоянным членам комиссии, омбудсменам президента по правам человека и защите прав предпринимателей и генеральному директору Судебного департамента при Верховном суде.
Тогда Песков объяснял это дефицитным бюджетом. Возвращение зарплат на уровень 2014-го официальный представитель Кремля объяснил профицитным бюджетом.
«Факторы, которые требовали сокращения зарплат, исчезли», — объяснил он.