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Принят закон об электронном голосовании 

Российская Газета + ещё 2 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Госдума приняла закон о проведении в столице эксперимента на выборах в Мосгордуму 8 сентября. Избиратели смогут отдать голос в "электронном виде" — дистанционно. Двойное голосование будет исключено, заверили депутатом в ЦИК и Мосгоризбиркоме.
Москвичам для участия в эксперименте необходимо будет подать заявление о намерении проголосовать электронным способом. В день выборов избиратель сможет через свой личный кабинет получить цифровой бюллетень. Голосовать можно будет на сайте mos.ru.
На рассмотрение законопроекта в третьем чтении депутаты специально пригласили руководство комиссий, ведь у некоторых народных избранников возникли вопросы на тему возможных нарушений.
"Никакого двойного голосования теоретически и фактически не может быть", — заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Открытость будет "абсолютная", подтвердил зампред Центризбиркома Николай Булаев. Система будет работать аналогично с уже проверенным механизмом "Мобильного избирателя". "Перед днем голосования информация в интернете становится доступна информация о том, кто написал заявление и куда, она размещается по каждому избирательному участку, — заявил зампред ЦИК. — Каждый наблюдатель при этом имеет возможность посмотреть, кто из избирателей куда ушел и куда пришел".
Также для борьбы с возможными нарушениями процесс и итоги голосования будут защищены технологией блокчейн. Важно, что пилотный проект не заменит собой обычное голосование, это будет еще одна форма, которой смогут воспользоваться москвичи для собственного удобства. В случае успеха новые технологии могут распространить на всю страну.
Эксперимент пройдет в ряде одномандатных избирательных округов столицы, перечень которых определит Мосгоризбирком. А Мосгордума более детально уточнит вопросы реализации принятого Думой закона.
В рамках Единого дня голосования 8 сентября в столице планируется еще один эксперимент — закон о нем также принят Госдумой. Речь о создании цифровых участков, оснащенных современным оборудованием. На них смогут отдать голоса жители 16 регионов, где в сентябре пройдут выборы губернаторов, и тех регионов, где состоятся довыборы в Госдуму. Система не имеет аналогов в мире, подчеркнули в ЦИК.
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Политика , Николай Булаев , Валентин Горбунов , Мосгордума , Госдума , Центризбирком России , Mos.ru
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