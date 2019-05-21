Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кремле прокомментировали ситуацию в «Коммерсанте» 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за ситуацией с уходом ряда журналистов из издания «Коммерсантъ», но отметил, что Кремль не намерен вмешиваться в ситуацию.
«Безусловно, Кремль следит… Мы также хорошо знаем журналистов, которые фигурируют в этой истории. С Ваней Сафроновым мы работали ещё, когда Путин был председателем правительства в Белом доме. Это один из самых талантливых и профессиональных журналистов, которых мы знаем», — сказал Песков.
При этом пресс-секретарь отметил, что происходящее «между этими журналистами и редакцией — это исключительно корпоративный вопрос этого издания».
«Мы не считаем себя в праве и не имеем ни малейшего намерения каким-то образом вмешиваться в эти процессы», — сказал Песков.
20 мая стало известно об увольнении ряда журналистов «Коммерсанта», в частности специального корреспондента издательского дома Ивана Сафронова и заместителя редактора отдела политики Максима Иванова.
Сафронов пояснил, что они покидают газету в соответствии с решением акционера, высказавшего «серьёзные претензии» к статье о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста спикера Совфеда.
Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился к владельцам издания «Коммерсантъ» и призвал их не нарушать закон о СМИ.
RT на русском: последние новости
МИД России прокомментировал попытки заблокировать «Северный поток — 2» Песков рассказал, будет ли Путин отдыхать летом в Тыве Вице-спикер Госдумы: здание парламента могут признать аварийным
Комментарии
Политика , Валентина Матвиенко , Дмитрий Песков , Иван Сафронов , Максим Иванов , Совет по правам человека , Совет Федерации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Финальный бой»: Украина не пустит Россию в ПАСЕ198
Как Запад отреагировал на инаугурацию Зеленского212
«Пусть не заглядывает»: Поклонская встала на защиту Крыма199
Известного телеведущего избили в Москве12
«Затолкала в рот носки». Подростка избили за прогул школы
Видео
«Финальный бой»: Украина не пустит Россию в ПАСЕ
В мире Украина
Нарушил правило? Организаторы «Евровидения» сделали заявление
Шоу-бизнес
Зеленский разочаровал Кадырова
Политика
Ликвидацию командира ДНР засняли с беспилотника
В мире
Что случилось? В квартире Шукшиной устроили погром
Шоу-бизнес
Галкина обвинили в проигрыше Лазарева
Шоу-бизнес
Назад в 2010: Россиян предупредили о возвращении смога
Погода Общество
Раскрыт секрет наряда Елены Зеленской
В мире Украина
«Нам нужна помощь»: Зеленский обратился к США
Украина Армия
«Что значит опрос?»: Соловьев поспорил с Путиным
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение