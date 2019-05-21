В Кремле прокомментировали ситуацию в «Коммерсанте»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за ситуацией с уходом ряда журналистов из издания «Коммерсантъ», но отметил, что Кремль не намерен вмешиваться в ситуацию.

«Безусловно, Кремль следит… Мы также хорошо знаем журналистов, которые фигурируют в этой истории. С Ваней Сафроновым мы работали ещё, когда Путин был председателем правительства в Белом доме. Это один из самых талантливых и профессиональных журналистов, которых мы знаем», — сказал Песков.

При этом пресс-секретарь отметил, что происходящее «между этими журналистами и редакцией — это исключительно корпоративный вопрос этого издания».

«Мы не считаем себя в праве и не имеем ни малейшего намерения каким-то образом вмешиваться в эти процессы», — сказал Песков.

20 мая стало известно об увольнении ряда журналистов «Коммерсанта», в частности специального корреспондента издательского дома Ивана Сафронова и заместителя редактора отдела политики Максима Иванова