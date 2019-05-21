Песков не исключил, что Путин и Трамп в Японии обсудят вопросы энергобезопасности Европы

"Если это произойдет, если такая встреча будет инициирована…, очевидно, что вопросы энергобезопасности Европы, вполне возможно, могут быть затронуты", — сказал он, отвечая на вопрос о том, будут ли Путин и Трамп обсуждать американские санкции против проекта "Северный поток — 2".

Песков подчеркнул, что "пока нет информации, будет ли вообще что-то обсуждаться между Путиным и Трампом на "Большой двадцатке" в Японии, потому что было выражено публичное намерение, но пока не было предпринято каких-либо конкретных действий по инициированию такой встречи или ее предложению".