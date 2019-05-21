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Песков не исключил, что Путин и Трамп в Японии обсудят вопросы энергобезопасности Европы 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что глава государства Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп на саммите G20 в Японии обсудят вопросы энергобезопасности Европы. При этом представитель Кремля подчеркнул, что встреча двух лидеров на этой международной площадке пока окончательно не согласована.
"Если это произойдет, если такая встреча будет инициирована…, очевидно, что вопросы энергобезопасности Европы, вполне возможно, могут быть затронуты", — сказал он, отвечая на вопрос о том, будут ли Путин и Трамп обсуждать американские санкции против проекта "Северный поток — 2".
Песков подчеркнул, что "пока нет информации, будет ли вообще что-то обсуждаться между Путиным и Трампом на "Большой двадцатке" в Японии, потому что было выражено публичное намерение, но пока не было предпринято каких-либо конкретных действий по инициированию такой встречи или ее предложению".
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Комментарии
Политика , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Владимир Путин , Япония
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