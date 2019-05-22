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Ушел на пенсию. Заместитель генпрокурора освобожден от должности 

РИА «ФедералПресс» + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
Совет Федерации освободил заместителя генерального прокурора России Ивана Сыдорука от занимаемой должности. Данное решение было принято на планерном заседании. Отмечается, что замгенпрокурора подал заявление об уходе на пенсию по выслуге лет. Об этом заявил глава профильного комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, передают РИА Новости.
Уточняется, что рапорт об увольнении Сыдорук подал еще 18 апреля. Ранее замгенпрокурора на протяжении 13 лет руководитель прокуратурой в Северо-Кавказском федеральном округе.
«ФедералПресс» напоминает, что недавно министр МВД по Республике Крым Олег Торубаров подал в отставку. При этом официально он, с 20 мая находится в отпуске, однако источники в ведомстве сообщают о том, что заявление на увольнение уже подписано. Торубаров уйдет с поста после отпуска. В настоящее время обязанности министра МВД Крыма исполняет начальник полиции, генерал-майор полиции Павел Каранда.
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Политика , Другое , Иван Сыдорук , Андрей Клишас , Генпрокуратура РФ , Совет Федерации , МВД , РИА Новости , ФедералПресс
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