Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Косачев прокомментировал фото о «депортации» крымских татар 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Украинские политики так увлеклись антироссийской пропагандой, что уже не особо разбираются в тех "фактах", которыми подтверждают свои якобы доказательства, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, комментируя выдаваемую украинским посольством в США фотографию депортации польских евреев за снимок депортации крымских татар.
Ранее посольство РФ в Вашингтоне обратило внимание, что украинское посольство в США выдало фотографию депортации польских евреев за снимок депортации крымских татар 1944 года.
"Пропаганда (украинских политиков) в действии. Без разницы, что предоставлять, какие "факты", — сказал Косачев.
Последние новости
Зеленский "осадил" Ляшко во время инаугурации Как Пригожин назвал выступление Лазарева на Евровидении Познер предрек трагический конец человечества
Политика , Константин Косачев , Совет Федерации , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Финальный бой»: Украина не пустит Россию в ПАСЕ307
Как Запад отреагировал на инаугурацию Зеленского250
«Пусть не заглядывает»: Поклонская встала на защиту Крыма213
В московской «Пятёрочке» нашли труп3
Будет только хуже: что ждет москвичей1
Видео
«Финальный бой»: Украина не пустит Россию в ПАСЕ
В мире Украина
Нарушил правило? Организаторы «Евровидения» сделали заявление
Шоу-бизнес
Зеленский разочаровал Кадырова
Политика
Что случилось? В квартире Шукшиной устроили погром
Шоу-бизнес
Раскрыт секрет наряда Елены Зеленской
В мире Украина
«Нам нужна помощь»: Зеленский обратился к США
Украина Армия
«Что значит опрос?»: Соловьев поспорил с Путиным
Общество
У Арашукова оказалась «одна из самых плохих камер»
Происшествия
SSJ100 не смог вылететь из Екатеринбурга
Происшествия
Москве пообещали тепло
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение