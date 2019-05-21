Косачев прокомментировал фото о «депортации» крымских татар

Украинские политики так увлеклись антироссийской пропагандой, что уже не особо разбираются в тех "фактах", которыми подтверждают свои якобы доказательства, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев , комментируя выдаваемую украинским посольством в США фотографию депортации польских евреев за снимок депортации крымских татар.

Ранее посольство РФ в Вашингтоне обратило внимание, что украинское посольство в США выдало фотографию депортации польских евреев за снимок депортации крымских татар 1944 года.