Украинские политики так увлеклись антироссийской пропагандой, что уже не особо разбираются в тех "фактах", которыми подтверждают свои якобы доказательства, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, комментируя выдаваемую украинским посольством в США фотографию депортации польских евреев за снимок депортации крымских татар.
Ранее посольство РФ в Вашингтоне обратило внимание, что украинское посольство в США выдало фотографию депортации польских евреев за снимок депортации крымских татар 1944 года.
"Пропаганда (украинских политиков) в действии. Без разницы, что предоставлять, какие "факты", — сказал Косачев.