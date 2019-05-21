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СМИ: чиновникам Кремля и Белого дома вернули урезанные из-за кризиса зарплаты 

Говорит Москва + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Как сообщает РБК, впервые за четыре года не вышел указ президента об уменьшении зарплат высших должностных лиц и госслужащих на 10 процентов.
«Сколько отняли, столько и вернули», — рассказал изданию источник, близкий к Кремлю. Это же подтвердил собеседник РБК, близкий к правительству.
Они отметили, что возвращение заработка чиновников не анонсировали, равно как и не объясняли, с чем это связано.
В марте 2015 года Владимир Путин своим указом уменьшил зарплату на 10 процентов ряду должностных лиц. Тем же указом и на тот же процент были временно урезаны зарплаты депутатов и сенаторов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял, что это вызвано «текущей экономической конъюнктурой».
Затем Путин ежегодно продлевал норму о 10-процентном сокращении зарплат высших чиновников, сотрудников администрации президента и аппарата правительства. Указа, который бы продлевал заморозку на этот год, не было. Однако официальных сообщений о том, что зарплаты восстановлены, тоже не поступало.
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Комментарии7
Политика , Социология , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , РБК
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