Как сообщает РБК, впервые за четыре года не вышел указ президента об уменьшении зарплат высших должностных лиц и госслужащих на 10 процентов.
«Сколько отняли, столько и вернули», — рассказал изданию источник, близкий к Кремлю. Это же подтвердил собеседник РБК, близкий к правительству.
Они отметили, что возвращение заработка чиновников не анонсировали, равно как и не объясняли, с чем это связано.
В марте 2015 года Владимир Путин своим указом уменьшил зарплату на 10 процентов ряду должностных лиц. Тем же указом и на тот же процент были временно урезаны зарплаты депутатов и сенаторов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял, что это вызвано «текущей экономической конъюнктурой».
Затем Путин ежегодно продлевал норму о 10-процентном сокращении зарплат высших чиновников, сотрудников администрации президента и аппарата правительства. Указа, который бы продлевал заморозку на этот год, не было. Однако официальных сообщений о том, что зарплаты восстановлены, тоже не поступало.