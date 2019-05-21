СМИ: чиновникам Кремля и Белого дома вернули урезанные из-за кризиса зарплаты

Как сообщает РБК, впервые за четыре года не вышел указ президента об уменьшении зарплат высших должностных лиц и госслужащих на 10 процентов.

«Сколько отняли, столько и вернули», — рассказал изданию источник, близкий к Кремлю. Это же подтвердил собеседник РБК, близкий к правительству.

Они отметили, что возвращение заработка чиновников не анонсировали, равно как и не объясняли, с чем это связано.

В марте 2015 года Владимир Путин своим указом уменьшил зарплату на 10 процентов ряду должностных лиц. Тем же указом и на тот же процент были временно урезаны зарплаты депутатов и сенаторов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял, что это вызвано «текущей экономической конъюнктурой».