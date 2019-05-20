Лавров передал Помпео письмо от детей арестованной в США Осиповой

Ранее родственники арестованной в США по делу о похищении собственных детей гражданки РФ Осиповой обратились к Лаврову и Помпео, чтобы они на встрече в Сочи подняли вопрос о ее судьбе.

"Министр Лавров во время переговоров с Майклом Помпео 14 мая передал ему обращение от детей Осиповой, которое было адресовано министерству иностранных дел России и в госдепартамент США", — сказал Брод.

По словам члена СПЧ, он беседовал с руководителями департамента Северной Америки МИД РФ, которые были свидетелями встречи Лаврова и Помпео.

"Лавров передал это письмо и выразил тревогу, озабоченность в связи с судьбой Богданы Осиповой, которая находится в крайне тяжелом состоянии. Фактически здоровье ее подорвано, она не получает необходимую медицинскую помощь. Лавров также выразил надежду на объективное судебное рассмотрение, объективный приговор", — отметил Брод.

"Там (в письме — ред.) дети рассказывали о своей трудной судьбе, что подвергались побоям, издевательствам со стороны отца, что не могли жить вместе с ним, поэтому они проследовали с матерью на территорию Российской Федерации. Вот сейчас уже длительное время разлучены с матерью, тревожатся о ее судьбе, просят, чтобы судебное рассмотрение, приговор учитывал эти обстоятельства. А также пишут, что у их отца сейчас новая семья, и вряд ли он будет уделять им должное внимание, если они окажутся на территории Соединенных Штатов", — добавил он.

Брод отметил, что есть такое обстоятельство — "следствие практически шантажировало их мать тем, что если дети приедут на территорию США, то ей будет установлен меньший срок заключения".

У Осиповой двойное гражданство РФ и США. В 2014 году годовалая на тот момент дочь Осиповой была объявлена в розыск. Указывалось, что она может находиться со своей матерью. Россиянка вернулась тогда на родину из США, где суд принял решение оставить ей двух детей от брака с американцем и определить их место жительства в России.