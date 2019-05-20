Одно разочарование: Кадыров вынес вердикт Зеленскому

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«Вынужден разочароваться в вас»: Кадырову не понравились данные Зеленским обещания 

Рамблер 34 минуты назад
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о разочаровании в новом президенте Украины Владимире Зеленском.
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Кадыров написал в своем телеграм-канале, что Зеленский с первых минут вступления в должность выдал украинцам «больше обещаний, чем Владимир Ленин в 1917 году рабочим и крестьянам».
В частности, Кадыров отметил обещание Зеленского вернуть Донбасс и Крым. Чеченский лидер напомнил, что «полуостров в марте 2014 года навсегда вернулся домой в Россию и никуда уходить не собирается».
«Зеленскому и его будущим преемникам следует навсегда усвоить, что Крым был, есть и вовеки веков будет составной частью России. Читайте, изучайте историю, тогда избавитесь от несбыточных надежд», — посоветовал Кадыров.
Он предположил, что инаугурационную речь нового президента Украины редактировали за океаном, и посоветовал Зеленскому не оглядываться на США, а жить в мире и согласии с ближайшими соседями.
«Владимир Александрович, я был о вас совсем иного мнения. Думал, что успешный, опытный и известный шоумен станет мудрым и трезвомыслящим политиком, а вы сразу позарились на чужое. Так добрые соседи не поступают! Вынужден разочароваться в вас. А так не хотелось в первый же день!» — написал Кадыров.
Глава Чечни заявил, что России не нужно чужого, но и своего она не отдаст, и отметил, что, если бы Москва претендовала на территории других государств, «Киев давно стал бы областным
Комментарии37
Политика , Видео , В мире , Украина , Рамзан Кадыров , Владимир Зеленский , Чеченская Республика
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