Одно разочарование: Кадыров вынес вердикт Зеленскому

«Вынужден разочароваться в вас»: Кадырову не понравились данные Зеленским обещания

Кадыров написал в своем телеграм-канале, что Зеленский с первых минут вступления в должность выдал украинцам «больше обещаний, чем Владимир Ленин в 1917 году рабочим и крестьянам».

В частности, Кадыров отметил обещание Зеленского вернуть Донбасс и Крым. Чеченский лидер напомнил, что «полуостров в марте 2014 года навсегда вернулся домой в Россию и никуда уходить не собирается».

«Зеленскому и его будущим преемникам следует навсегда усвоить, что Крым был, есть и вовеки веков будет составной частью России. Читайте, изучайте историю, тогда избавитесь от несбыточных надежд», — посоветовал Кадыров.

Он предположил, что инаугурационную речь нового президента Украины редактировали за океаном, и посоветовал Зеленскому не оглядываться на США, а жить в мире и согласии с ближайшими соседями.

«Владимир Александрович, я был о вас совсем иного мнения. Думал, что успешный, опытный и известный шоумен станет мудрым и трезвомыслящим политиком, а вы сразу позарились на чужое. Так добрые соседи не поступают! Вынужден разочароваться в вас. А так не хотелось в первый же день!» — написал Кадыров.

Глава Чечни заявил, что России не нужно чужого, но и своего она не отдаст, и отметил, что, если бы Москва претендовала на территории других государств, «Киев давно стал бы областным