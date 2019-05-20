Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит начать с уважения решения крымчан вернуться на историческую родину в Россию, а не повторять политическую ошибку своего предшественника Петра Порошенко, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.
Вступивший в понедельник в должность президента Украины Владимир Зеленский назвал первоочередной задачей прекращение огня в Донбассе, а следующим вызовом — возвращение под контроль Киева Крыма и Донбасса.
"Крым — русская земля, и на этом точка. Слова Зеленского по Крыму — это его личные иллюзии и популизм. Крым никогда не был украинским и находился в составе Украины из-за неудачного стечения обстоятельств, вынуждено и без волеизъявления крымчан. Зеленскому не стоит повторять крымскую ошибку своего предшественника, а лучше начать с элементарного уважения решения крымчан вернуться в Россию, тем самым восстановив историческую справедливость. Это уважение должно заключаться, прежде всего, в снятии всех блокад в отношении полуострова", — сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, Зеленскому как президенту стоит начать с прекращения братоубийственной войны на Донбассе и восстановления дружеских отношений между Россией и Украиной.
"Надеюсь, что с приходом нового президента Украина изменится в лучшую сторону и станет процветающим, мирным и дружественным государством. Наши страны связывает многовековая история и братские отношения. Лучшего соседа, чем Россия, у Украины никогда не было и не будет", — сказал Шеремет.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".