В Госдуме посоветовали Зеленскому не повторять ошибку Порошенко по Крыму

Вступивший в понедельник в должность президента Украины Владимир Зеленский назвал первоочередной задачей прекращение огня в Донбассе, а следующим вызовом — возвращение под контроль Киева Крыма и Донбасса.

"Крым — русская земля, и на этом точка. Слова Зеленского по Крыму — это его личные иллюзии и популизм. Крым никогда не был украинским и находился в составе Украины из-за неудачного стечения обстоятельств, вынуждено и без волеизъявления крымчан. Зеленскому не стоит повторять крымскую ошибку своего предшественника, а лучше начать с элементарного уважения решения крымчан вернуться в Россию, тем самым восстановив историческую справедливость. Это уважение должно заключаться, прежде всего, в снятии всех блокад в отношении полуострова", — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, Зеленскому как президенту стоит начать с прекращения братоубийственной войны на Донбассе и восстановления дружеских отношений между Россией и Украиной.

"Надеюсь, что с приходом нового президента Украина изменится в лучшую сторону и станет процветающим, мирным и дружественным государством. Наши страны связывает многовековая история и братские отношения. Лучшего соседа, чем Россия, у Украины никогда не было и не будет", — сказал Шеремет.