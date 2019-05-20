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«Крым — русская земля, и на этом точка»: В Госдуме ответили Зеленскому 

Рамблер 15 минут назад
В Госдуме посоветовали новому президенту Украины Владимиру Зеленскому уважать свободный выбор жителей Крыма, передает РИА «Новости».
«Зеленскому не стоит повторять крымскую ошибку своего предшественника, а лучше начать с элементарного уважения решения крымчан вернуться в Россию, тем самым восстановив историческую справедливость», — заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.
По его словам, уважение, в первую очередь, должно проявиться в снятии всех блокад в отношении полуострова.
Шеремет заявил, что Крым «никогда не был украинским и находился в составе Украины из-за неудачного стечения обстоятельств, вынуждено и без волеизъявления крымчан».
Депутат назвал высказывания Зеленского о Крыме «личными иллюзиями» и «популизмом».
«Крым — русская земля, и на этом точка. Слова Зеленского по Крыму — это его личные иллюзии и популизм. Крым никогда не был украинским <…≥ Надеюсь, что с приходом нового президента Украина изменится в лучшую сторону и станет процветающим, мирным и дружественным государством», — сказал депутат.
По его словам, лучшего соседа, чем Россия, у Украины «никогда не было и не будет».
Комментарии99
Политика , Видео , Конфликты , Украина , Владимир Зеленский , Михаил Шеремет , Госдума , РИА Новости , Республика Крым
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