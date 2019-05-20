«Крым — русская земля, и на этом точка»: В Госдуме ответили Зеленскому

«Зеленскому не стоит повторять крымскую ошибку своего предшественника, а лучше начать с элементарного уважения решения крымчан вернуться в Россию, тем самым восстановив историческую справедливость», — заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

По его словам, уважение, в первую очередь, должно проявиться в снятии всех блокад в отношении полуострова.

Шеремет заявил, что Крым «никогда не был украинским и находился в составе Украины из-за неудачного стечения обстоятельств, вынуждено и без волеизъявления крымчан».

Депутат назвал высказывания Зеленского о Крыме «личными иллюзиями» и «популизмом».

«Крым — русская земля, и на этом точка. Слова Зеленского по Крыму — это его личные иллюзии и популизм. Крым никогда не был украинским <…≥ Надеюсь, что с приходом нового президента Украина изменится в лучшую сторону и станет процветающим, мирным и дружественным государством», — сказал депутат.

По его словам, лучшего соседа, чем Россия, у Украины «никогда не было и не будет».