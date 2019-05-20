Медведев удивился большому количеству вице-премьеров в правительстве

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев удивился большому числу своих заместителей. Глава кабмина выразил мнение на совещании с вице-премьерами 20 мая.

«Много все-таки вице-премьеров у нас», — говорит Медведев в тот момент, когда в кабинете рассаживаются члены правительства.

Ролик опубликовали в telegram-канале RIA Kremlinpool с подписью: «Вице-премьеры сегодня удивили Медведева, явившись к нему на совещание в полном составе».

Сейчас у Медведева десять заместителей, которые были назначены после инаугурации президента РФ Владимира Путина и утверждения в качестве главы правительства Дмитрия Медведева в мае 2018 года, напоминает «Национальная служба новостей».

20 мая на совещании с заместителями Медведев обсуждал вопрос целевого набора в вузы за счет бюджета и о развитии территории опережающего развития «Курилы», говорится на сайте кабмина.