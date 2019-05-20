«Мы не можем судить»: Кремль о результатах «Евровидения»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать слова певца Сергея Лазарева о предвзятом отношении к российской политике на «Евровидении-2019». Государственный деятель похвалил артиста за хорошее выступление и заявил, что третье место на международном конкурсе — это достойный результат.

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Песков оценил выступление певца Сергея Лазарева на международном вокальном конкурсе «Евровидение-2019». По словам пресс-секретаря главы государства, третье место — это достойный результат, передает РИА «Новости».

Вопрос об «особом отношении» к России на конкурсе политик комментировать не стал.

«Мы не можем судить. Мы не специалисты. Квалифицированно может Минкультуры сказать на этот счет», — сказал Песков.

Ранее Сергей Лазарев, занявший на «Евровидении-2019» третье место, заявил о предвзятом отношении к России на конкурсе. Артист считает, это могло повлиять на итоги голосования.

«Я не знаю, что надо сделать такого, чтобы как-то Россию…Я вижу какую-то некую предвзятость, может быть, к политике России, может быть, вообще к стране…» — признался Лазарев.

Также певец выразил мнение, что представители ряда стран заранее знали, что не будут голосовать за номер представителя России. Лазарев не получил ни одного балла от Грузии, Португалии, Германии, Сербии, Чехии, Польши, Италии, Норвегии, Австрии, Венгрии, Бельгии, Исландии, Латвии, Франции, Финляндии и Словении.

«Очень хочется посмотреть, как проголосовали зрители в тех странах, где жюри нам давали 0 баллов», — заявил Лазарев.

Артист упомянул и позитивные моменты конкурса, похвалив журналистов за небольшое количество политических вопросов. Также Лазарев отметил дружелюбие фанатов, благодаря которым он был «обласкан вниманием».

«Жюри — может быть, им просто не понравилось, так тоже возможно. Я не знаю, участники были достойные, разноплановые, разные, конкуренция была серьезнейшая в этом году», — считает артист.

Худрук фолк-группы «Бурановские бабушки» Анна Прокопьева также заявила о политическом влиянии на результаты «Евровидения» в Тель-Авиве. По мнению артистки, Лазарев заслуживал более высокого результата, передает канал «360».

«У Сергея был самый лучший вокал. Минимум второе место должно было быть, минимум. Судить надо профессионально, а не идеологически. В музыку врезается политика. Это очень неприятно. Музыка призвана, чтобы люди дружили, люди друг друга понимали», — сказала Прокопьева.

Продюсер Иосиф Пригожин в комментарии RT восхитился номером Лазарева на песню «Scream», отметив высокую работоспособность артиста.

«Выступление Сергея Лазарева было мощным, абсолютно потрясающим, он был на высоте. Нет никаких к нему вопросов как к артисту. Он поет как машина, как робот, просто блестяще. Таких артистов, которые поют чисто, выразительно, не много», — считает Пригожин.

Также продюсер похвалил участников из Азербайджана, Италии, Швеции, Северной Македонии и Белоруссии. Победитель «Евровидения-2019» Дункан Лоуренс из Нидерландов, по словам Прокопьевой, представил хорошую песню, но не показал выдающихся вокальных данных.

На следующий день после объявления результатов конкурса пользователи сети заподозрили его в нечестной победе. Оказалось, что голландец выступил на конкурсе с песней, записанной на видео два года назад.

Одно из главных правил «Евровидения» запрещает участие в конкурсе песен, коммерческий релиз которых состоялся до 1 сентября предыдущего года. В опубликованном в 2017 году ролике можно наблюдать только репетицию незаконченного варианта конкурсной песни.

Новость о возможном аннулировании итогов «Евровидения-2019» из-за скандала с Лоуренсом прокомментировал официальный представитель Европейского вещательного союза Дэвид Гудман, передает ТАСС.

«Нет, это не соответствует действительности», — заявил Гудман.

По его словам, видеоролик, опубликованный на ютьюбе летом 2017 года, не дал певцу никакого преимущества на конкурсе.