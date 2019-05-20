В Совфеде оценили решение Зеленского распустить Раду

"Это абсолютно правильные шаги. Украина — парламентская республика, у парламента очень много прав. Верховная рада однозначно пропорошенковская, и Зеленскому надо сейчас собрать тех депутатов, которые будут его поддерживать", — сказал Джабаров в беседе с RT.

Сенатор добавил, что прогнозы о дальнейших шагах Зеленского не имеют оснований.

"Если Зеленский хочет иметь нормальные отношения с Россией, он должен сделать первый шаг, заявить об этом без предварительных условий и угроз", — сказал он.

Ранее в Киеве завершилась церемония инаугурации шестого президента страны. Владимир Зеленский официально вступил в должность главы государства.

Во время инаугурации ему вручили символы власти — булаву, нагрудный знак и печать. Зеленский, положив одну руку на Конституцию, а другую — на "Пересопницкое Евангелие", зачитал текст присяги.

В ходе обращения к украинцам Зеленский заявил, что распускает Верховную раду восьмого созыва.