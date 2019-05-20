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В Кремле отреагировали на итоги «Евровидения» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «достаточно высоким» третье место на «Евровидении».
«Мы не можем как-то судить, мы не специалисты. Квалифицированно может сказать только министерство культуры. Но третье место — достаточно высокое место», — ответил Песков на вопрос о возможном предвзятом отношении к России на международном конкурсе, передает РИА «Новости».
Напомним, финал конкурса «Евровидение-2019» прошел 18 мая в Тель-Авиве. Победу одержал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс. Второе место занял итальянец Mahmood, а третьим стал российский исполнитель Сергей Лазарев.
Позже выяснилось, что победитель конкурса Дункан Лоуренс нарушил одно из правил состязания, однако организаторы решили не аннулировать его результат.
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Политика , Шоу-бизнес , Дмитрий Песков , Сергей Лазарев , Минкультуры , РИА Новости
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