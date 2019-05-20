В Кремле отреагировали на итоги «Евровидения»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «достаточно высоким» третье место на «Евровидении».

«Мы не можем как-то судить, мы не специалисты. Квалифицированно может сказать только министерство культуры. Но третье место — достаточно высокое место», — ответил Песков на вопрос о возможном предвзятом отношении к России на международном конкурсе, передает РИА «Новости».

Напомним, финал конкурса «Евровидение-2019» прошел 18 мая в Тель-Авиве. Победу одержал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс. Второе место занял итальянец Mahmood, а третьим стал российский исполнитель Сергей Лазарев

Позже выяснилось, что победитель конкурса Дункан Лоуренс нарушил одно из правил состязания, однако организаторы решили не аннулировать его результат.