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В Кремле назвали процент выполняемых поручений Путина 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
В настоящее время выполняются почти 86% поручений президента России Владимира Путина, которые были даны с 2012 по 2019 годы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«У меня есть статистика с 2012 по 2019 год. Она действительно есть, еще нужно ее систематизировать. В целом достаточно высокий процент по исполнению поручений президента, это почти 86%, причем где-то в районе 47% выполняется в первоначальный срок, а остальные поручения продлеваются по согласованию с администрацией президента», — сказал Песков, передает РИА «Новости».
Он добавил, что с 2012 по 2019 годы Владимиром Путиным было дано почти 17,5 тыс. указаний.
Ранее Песков заявлял, что в Кремле и в правительстве хорошо известны те, кто «не на лучшем счету» по аккуратности и скрупулезности выполнения поручений главы государства.
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