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Путин обсудит с министром Кобылкиным нацпроект «Экология» 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным обсудит реализацию национального проекта "Экология", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Он проведет совещание с министром Кобылкиным — министром природных ресурсов и экологии", — рассказал Песков журналистам.
Представитель Кремля отметил, что Путин на встрече с Кобылкиным обсудит реализацию нацпроекта "Экология", который является одним из крупных. Песков подчеркнул, что президент использует все возможности для встреч с кураторами нацпроектов.
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Политика , Экология , Дмитрий Кобылкин , Дмитрий Песков , Владимир Путин
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