Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным обсудит реализацию национального проекта "Экология", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Он проведет совещание с министром Кобылкиным — министром природных ресурсов и экологии", — рассказал Песков журналистам.
Представитель Кремля отметил, что Путин на встрече с Кобылкиным обсудит реализацию нацпроекта "Экология", который является одним из крупных. Песков подчеркнул, что президент использует все возможности для встреч с кураторами нацпроектов.