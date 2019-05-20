Путин обсудит с министром Кобылкиным нацпроект «Экология»

"Он проведет совещание с министром Кобылкиным — министром природных ресурсов и экологии", — рассказал Песков журналистам.

Представитель Кремля отметил, что Путин на встрече с Кобылкиным обсудит реализацию нацпроекта "Экология", который является одним из крупных. Песков подчеркнул, что президент использует все возможности для встреч с кураторами нацпроектов.