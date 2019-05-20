Поздравлений не будет: когда Путин позвонит Зеленскому

По словам Пескова, Путин намерен поздравлять Зеленского в двух случаях: когда будут достигнуты успехи в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также по мере нормализации российско-украинских отношений. При этом пресс-секретарь главы РФ отметил, что если успехи будут, то они будут замечены «невооружённым глазом».

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Зеленского, который во время инаугурации заявил, что Крым и Донбасс — это «украинская земля». По словам пресс-секретаря президента России, в отношении полуострова позиция российских властей по этому поводу давно сформирована, поскольку «Крым — это один из регионов РФ». Вопрос с Донбассом Песков назвал внутриукраинской проблемой, которую предстоит решить новоизбранному президенту, действия которого в первую очередь должны основываться на «плане, изложенном в минских договорённостях».