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Поздравлений не будет: когда Путин позвонит Зеленскому 

Рамблер + ещё 18 40 минут назад
Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не намерен поздравлять со вступлением в должность избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Interfax. При этом пресс-секретарь главы государства назвал условия, при которых телефонный разговор между лидерами двух стран может состояться.
По словам Пескова, Путин намерен поздравлять Зеленского в двух случаях: когда будут достигнуты успехи в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также по мере нормализации российско-украинских отношений. При этом пресс-секретарь главы РФ отметил, что если успехи будут, то они будут замечены «невооружённым глазом».
Ранее Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Зеленского, который во время инаугурации заявил, что Крым и Донбасс — это «украинская земля». По словам пресс-секретаря президента России, в отношении полуострова позиция российских властей по этому поводу давно сформирована, поскольку «Крым — это один из регионов РФ». Вопрос с Донбассом Песков назвал внутриукраинской проблемой, которую предстоит решить новоизбранному президенту, действия которого в первую очередь должны основываться на «плане, изложенном в минских договорённостях».
Комментарии43
Политика , Видео , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Интерфакс
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