Вопроса о принадлежности Крыма не существует и существовать не может, это один из регионов России, заявил в понедельник пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание нового украинского лидера Владимира Зеленского о полуострове.
Вступивший в понедельник в должность президента Украины Зеленский назвал первоочередной задачей прекращение огня в Донбассе. Следующим вызовом он назвал возвращение под контроль Киева Крыма и Донбасса.
"Что касается принадлежности Крыма, то здесь, как мы неоднократно говорили, в целом такого вопроса не существует и существовать не может. Это один из регионов Российской Федерации", — сказал Песков журналистам.