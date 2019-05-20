Песков прокомментировал заявления Зеленского о попытках вернуть Крым

Вступивший в понедельник в должность президента Украины Зеленский назвал первоочередной задачей прекращение огня в Донбассе. Следующим вызовом он назвал возвращение под контроль Киева Крыма и Донбасса.