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Песков прокомментировал заявления Зеленского о попытках вернуть Крым 

РИА Новости + ещё 2 28 минут назад
Фото: ТАСС
Вопроса о принадлежности Крыма не существует и существовать не может, это один из регионов России, заявил в понедельник пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание нового украинского лидера Владимира Зеленского о полуострове.
Вступивший в понедельник в должность президента Украины Зеленский назвал первоочередной задачей прекращение огня в Донбассе. Следующим вызовом он назвал возвращение под контроль Киева Крыма и Донбасса.
"Что касается принадлежности Крыма, то здесь, как мы неоднократно говорили, в целом такого вопроса не существует и существовать не может. Это один из регионов Российской Федерации", — сказал Песков журналистам.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Республика Крым
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