Депутат Госдумы анонсировал выдачу российских паспортов в Приднестровье

По его словам, в российском правительстве есть много лоббистов, которые хорошо понимают проблематику всех непризнанных республик, в том числе ДНР, ЛНР и Приднестровья, и российских граждан в этих регионах.

Кроме того, депутат отметил, что на основе предложений от граждан Приднестровья в России откорректировали законы, необходимые для этого процесса.

"И вот сейчас политическая воля произошла по ДНР и ЛНР. Я думаю, вот при такой совместной работе в ближайшее время будет принято и по вам политическое решение", — сказал Ярошук.

Он также добавил, что вопрос о российском гражданстве жителей Приднестровья интересует больше всего, когда они приходят на встречу с депутатами.

Помимо этого, Ярошук рассказал, что Россия профинансирует строительство ряда объектов в Приднестровье, которые были начаты, но не достроены. При этом Москва начнет обеспечивать регион коммунальной техникой, а также троллейбусами.

Депутат также считает, что с 2020 года в мире начнет меняться геополитическая обстановка. В частности, он считает, что отношения России с США и ЕС уже достигли низшей точки, и скоро ситуация начнет изменяться в обратную сторону.

Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.