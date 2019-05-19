Косачев назвал «российский скандал» в Австрии спланированной кампанией

"Все говорит о том, что мы имеем дело со спланированной кампанией международного масштаба, заказчики которой не особо и скрывают себя и свои намерения. Наверняка последуют и другие "сенсации" с обязательным "русским следом", а сегодня практически всем нелиберальным политикам показали: "компромат" есть на каждого, а если нет, то его "организуют". Поэтому лучше помалкивать", — написал сенатор на своей странице в Facebook.

По словам Косачева, "стражи европейской демократии" не очень любят саму демократию, так как "она не гарантирует нужного результата", и потому "раз за разом прибегают к проверенным, хотя и не очень чистым средствам — провокациям и скандалам".

За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ синхронно опубликовали материалы с утверждением о том, что вице-канцлер Штрахе обсуждал возможность покупки медиа-активов для влияния на выборы с некой "россиянкой", которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии.

Немецкая Welt указала на то, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для этого политика, выступающего вместе со своей партией АПС за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой. Штрахе, также назвавший ситуацию ловушкой и целенаправленным политическим убийством, был вынужден подать в отставку.