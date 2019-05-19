Песков рассказал о перспективах российско-американских отношений

Говорить о перспективах российско-американских отношений в свете грядущей избирательной кампании в США пока сложно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе " Москва . Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

По словам Пескова, говорить о перспективах российско-американских отношений "в свете грядущей избирательной кампании" в США пока сложно, "и вряд ли кто-то осмелится и пойдет на то, чтобы делать прогнозы относительно будущего наших отношений на ближайшие два года".

Он добавил, что кое-что в отношениях России и США прояснится через месяц на саммите G20 в Осаке.