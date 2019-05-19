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Кремль высказался о новой встрече Путина и Трампа 

Lenta.ru + ещё 13 1 час назад
Инициатива о проведении новой встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна исходить от американской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».
Он напомнил, что в Аргентине менее чем за 24 часа была отменена уже согласованная встреча двух лидеров.
«В этой связи, конечно, инициатива о новой встрече должна происходить от американской стороны», — отметил представитель Кремля.
По словам Пескова, российской стороне известно о желании Трампа встретиться с Путиным, однако госсекретарь США Майк Помпео во время своего визита в Москву не привез конкретные предложения об организации встречи на полях саммита G20 в японской Осаке.
При этом Песков выразил надежду, что встреча состоится. Он отметил, что она может пройти «на ногах», в кулуарах или в полноформатном виде.
Ранее источник, близкий к Госдепартаменту, сообщил, что США запросили у России переговоры на высшем уровне. Он отметил, что вероятность проведения переговоров президентов двух стран Дональда Трампа и Владимира Путина оценивается как высокая. Встреча может состояться на саммите «Большой двадцатки» в японской Осаке в июне.
В начале мая по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Президенты обсудили вопрос контроля над ядерным вооружением, «российское вмешательство», а также положение дел в Венесуэле, Украине и Китае.
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Владимир Путин , Госдеп США , Интерфакс , Аргентина , США
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