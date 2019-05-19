Зеленского предупредили о последствиях его высказываний о Крыме

Крым не нуждается в освобождении и освободителях, — заявил политик РИА Новости-Крым.

Он уточнил, что тем более полуостров не нуждается в помощи Владимира Зеленского, действующего главы государства Петра Порошенко или украинских организаций типа ОУН-УПА (запрещена в РФ) и «Правый сектор» (запрещена в РФ).

В отношении нашего полуострова главный комик Украины пошутил неудачно, — иронично отметил Бальбек.

Он также предостерёг Зеленского от дальнейших заявлений подобного рода, так как в этом случае станет «таким же нерукопожатным в РФ, как и его предшественник».

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого референдума, в ходе которого 96,77% жителей полуострова проголосовали за присоединение к РФ.

Ранее News.ru писал о том, что Владимир Зеленский заявил, что хочет «освободить родину крымских татар от оккупации и репрессий со стороны России».