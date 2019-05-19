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Зеленского предупредили о последствиях его высказываний о Крыме 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек ответил избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, обещавшему вернуть Крымский полуостров.
Крым не нуждается в освобождении и освободителях, — заявил политик РИА Новости-Крым.
Он уточнил, что тем более полуостров не нуждается в помощи Владимира Зеленского, действующего главы государства Петра Порошенко или украинских организаций типа ОУН-УПА (запрещена в РФ) и «Правый сектор» (запрещена в РФ).
В отношении нашего полуострова главный комик Украины пошутил неудачно, — иронично отметил Бальбек.
Он также предостерёг Зеленского от дальнейших заявлений подобного рода, так как в этом случае станет «таким же нерукопожатным в РФ, как и его предшественник».
Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого референдума, в ходе которого 96,77% жителей полуострова проголосовали за присоединение к РФ.
Ранее News.ru писал о том, что Владимир Зеленский заявил, что хочет «освободить родину крымских татар от оккупации и репрессий со стороны России».
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Комментарии1
Политика , В мире , Украина , Руслан Бальбек , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Украинская повстанческая армия , Госдума , РИА Новости , Республика Крым
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