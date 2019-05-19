Татары попросили Зеленского не освобождать их «от оккупации»

Представители крымско-татарского населения Крыма отреагировали на недавние высказывания избранного украинского президента Владимира Зеленского о том, что страна обязательно освободит крымских татар от «российской оккупации».

Как заявил глава общественной организации «Региональная национально-культурная автономия крымских татар РК» Эйваз Умеров, народ живёт полном в мире и согласии со всем многонациональным населением российского полуострова и не нуждается ни в каком «освобождении».

Могу заверить нового президента Украины, что крымские татары не нуждаются во внимании украинских властей и президента. Ни от какой оккупации нас освобождать не нужно. Мы последние пять лет просто живем и строим то мирное небо, которое мы сохранили в 2014 году», — заявил Умеров «Национальной службе новостей».

В продолжение темы он посоветовал Зеленскому умерить пыл и не использовать крымских татар как инструмент для собственного продвижения.

Это слова, которые мы слышали от всех президентов и которые никакую пользу народу не приносили, — заключил Умеров.