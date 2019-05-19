Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Татары попросили Зеленского не освобождать их «от оккупации» 

News.ru 21 минуту назад
Фото: globallookpress.com
Представители крымско-татарского населения Крыма отреагировали на недавние высказывания избранного украинского президента Владимира Зеленского о том, что страна обязательно освободит крымских татар от «российской оккупации».
Как заявил глава общественной организации «Региональная национально-культурная автономия крымских татар РК» Эйваз Умеров, народ живёт полном в мире и согласии со всем многонациональным населением российского полуострова и не нуждается ни в каком «освобождении».
Могу заверить нового президента Украины, что крымские татары не нуждаются во внимании украинских властей и президента. Ни от какой оккупации нас освобождать не нужно. Мы последние пять лет просто живем и строим то мирное небо, которое мы сохранили в 2014 году», — заявил Умеров «Национальной службе новостей».
В продолжение темы он посоветовал Зеленскому умерить пыл и не использовать крымских татар как инструмент для собственного продвижения.
Это слова, которые мы слышали от всех президентов и которые никакую пользу народу не приносили, — заключил Умеров.
Накануне Владимир Зеленский заявил, что хочет «освободить родину крымских татар от оккупации и репрессий со стороны России». В ответ на это спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин посоветовал молодому украинскому руководителю полечиться от деменции, писал News.ru.
News.ru: последние новости
Инаугурация Зеленского пройдёт 20 мая ГД изучит все риски возвращения в ПАСЕ Министры СЕ: все участники должны иметь равные возможности
Комментарии
Политика , Владимир Зеленский , Вячеслав Володин , Госдума , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лазарев выступил в финале «Евровидения»55
Эстония в шоке из-за решения ПАСЕ по России339
В Тель-Авиве стартовал финал «Евровидения»20
Скандал на «Евровидении»: Белоруссию отстранили от голосования219
В Ульяновске SSJ100 прервал взлет40
Видео
Нападение на Шварценеггера попало на видео
Шоу-бизнес
Почему Америка не снимет санкции
Политика Статьи
Зачем Лазареву голое селфи перед «Евровидением»
Шоу-бизнес Статьи
Всю мощь Балтийского флота показали на видео
Армия Войска
Эстония в шоке из-за решения ПАСЕ по России
Прибалтика В мире
В Тель-Авиве стартовал финал «Евровидения»
Шоу-бизнес
Скандал на «Евровидении»: Белоруссию отстранили от голосования
СНГ В мире
Порошенко сделал заявление по Крыму
В мире Украина
Зеленский выступил с угрозой в адрес депутатов Рады
В мире Украина
Видео с россиянкой. Вице-канцлер Австрии оправдался
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение