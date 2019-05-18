Беглов: Кронштадт будет лучшим городом Европы

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с жителями Кронштадта , который отмечает сегодня 315-летие, пообещал, что через 5-7 лет город станет одним из лучших городов Европы.

— Я всем говорю покупать квартиры в Кронштадте, через 5-7 лет это будет лучший город Европы, — отметил градоначальник.

15 апреля в Петербурге стартовал проект "Родной район". Жители Кронштадта активно участвуют в проекте, в МФЦ города поступило уже 600 заявлений. Большинство из них касается вопросов благоустройства, освещения и дорог.

Ранее Александр Беглов высадил яблони в парке Кронштадта.