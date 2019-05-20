Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Джабаров предложил Киеву обменяться послами с Москвой 

News.ru + ещё 4 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Российский сенатор Владимир Джабаров считает, что для возобновления отношений между Украиной и РФ Киеву необходимо проявить политическую волю.
Если Украина реально хочет улучшения отношений, то нужно, чтобы в Киев вернулся российский посол, а в Москву — посол Украины, — цитирует «Интерфакс» первого замглавы комитета Совфеда по международным делам.
По словам Джабарова, сейчас Украину в России представляет «случайный человек», который не вникает в суть проблем.
Ранее News.ru писал, что Джабаров раскритиковал Киев за выход из соглашения о защите советских секретных изобретений. Сенатор заявил, что Украина вступила на «предательский путь», которые нанесёт ущерб ей самой.
News.ru: последние новости
Татары попросили Зеленского не освобождать их «от оккупации» Жителям Приднестровья начнут выдавать российские паспорта Зеленского предупредили о последствиях его высказываний о Крыме
Политика , Владимир Джабаров , Комитет Совета Федерации по международным делам , Интерфакс , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль отреагировал на заявление Зеленского о Крыме16
Пешком в президенты: Зеленский вступил в должность260
Бунт за решеткой: 32 погибших119
Москву накроют грозы
Россия инициировала экстренное заседание ООН409
Видео
Зеленский отправился на церемонию инаугурации пешком
В мире Украина
Нарушил правило: Итоги «Евровидения» могут аннулировать
Шоу-бизнес
Кличко упал с велосипеда по дороге на инаугурацию Зеленского
В мире Украина
Зеленский обратился ко всем украинцам на планете
В мире Украина
Наказывают не тех. В Австрии оценили санкции против РФ
В мире
«Розуміють українську мову»: Зеленский заговорил по-русски
В мире Украина
Россия инициировала экстренное заседание ООН
В мире Украина
Бунт за решеткой: 32 погибших
Происшествия В мире
«Теплый еще был»: как умирал Караченцов
Шоу-бизнес
Двойные стандарты: как «Евровидение» простило Нидерландам обман
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение