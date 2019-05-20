Джабаров предложил Киеву обменяться послами с Москвой

Если Украина реально хочет улучшения отношений, то нужно, чтобы в Киев вернулся российский посол, а в Москву — посол Украины, — цитирует «Интерфакс» первого замглавы комитета Совфеда по международным делам.

По словам Джабарова, сейчас Украину в России представляет «случайный человек», который не вникает в суть проблем.

Ранее News.ru писал, что Джабаров раскритиковал Киев за выход из соглашения о защите советских секретных изобретений. Сенатор заявил, что Украина вступила на «предательский путь», которые нанесёт ущерб ей самой.