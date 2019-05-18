Володин пообещал изучить риски возвращения в ПАСЕ

Спикер нижней палаты российского парламента заявил, что депутаты внимательно изучат как само решение Комитета министров, так и то, как на это отреагировали в ПАСЕ.

Вячеслав Володин напомнил, что сформировать делегацию от России можно только с учетом мнения всех фракций Госдумы.

«Мы будем обсуждать с ними дальнейшие действия, изучим все риски при принятии решения, чтобы в ПАСЕ не возникло больше ситуации, аналогичной той, которая произошла ранее», — пояснил спикер и подчеркнул, что после такого обсуждения российская делегация направит свою заявку об участии в ПАСЕ.

Как напомнил «Царьград», Россия ушла из ПАСЕ в 2014 году после того, как ее представителям запретили занимать руководящие должности и работать в мониторинговых комиссиях. В ответ в последние два года наша страна прекратила платить взносы. В итоге в минувшую пятницу, Комитет министров Совета Европу принял совместное заявление о том, что Россию должны оставить в ПАСЕ и при этом вместе работать над сложившейся ситуацией.

Однако председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила, ассамблея приняла к сведению желание Комитета добиться участия всех стран для заседания в июньской сессии. Но при этом она отметила, что пока российская делегация не заплати взносы ее на сессию не пустят. Как сообщила «Газета.ru», Паскье выразила надежду на то, что Россия сделает все возможное, чтобы занять свое место в ПАСЕ.