Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал Киеву умерить амбиции и реально оценивать своих героев и историю.
Так он отреагировал на слова экс-президента Украины Леонида Кучмы, заявившего, что вся история его страны была написана в Москве.
Пушков рекомендовал бывшему украинскому лидеру искать корни проблемы в другом месте и посоветовал «ножки по одёжке протягивать».
Проблема в том, что герои сомнительны, история невелика, а претензии огромны. Разрыв между реальным наследием и большими амбициями и порождает желание объявить украинцами и Чайковского, и Репина, — написал сенатор на своей странице в Twitter.
Кучма не там ищет корни проблемы. Проблема в том, что герои сомнительны, история невелика, а претензии огромны. Разрыв между реальным наследием и большими амбициями и порождает желание объявить украинцами и Чайковского, и Репина. Простой совет: надо ножки по одёжке протягивать. https://t.co/iq8nGPh22V— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 17 мая 2019 г.
Ранее News.ru писал о том, что экс-посол Украины в США Юрий Щербак обвинил Россию в краже исторического названия страны. Он подчеркнул, что именно украинцы являются «русинами», так как современная Украина в древности называлась Русью.