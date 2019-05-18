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В Москве посоветовали Киеву «ножки по одёжке протягивать» 

News.ru 42 минуты назад
Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал Киеву умерить амбиции и реально оценивать своих героев и историю.
Так он отреагировал на слова экс-президента Украины Леонида Кучмы, заявившего, что вся история его страны была написана в Москве.
Пушков рекомендовал бывшему украинскому лидеру искать корни проблемы в другом месте и посоветовал «ножки по одёжке протягивать».
Проблема в том, что герои сомнительны, история невелика, а претензии огромны. Разрыв между реальным наследием и большими амбициями и порождает желание объявить украинцами и Чайковского, и Репина, — написал сенатор на своей странице в Twitter.
Ранее News.ru писал о том, что экс-посол Украины в США Юрий Щербак обвинил Россию в краже исторического названия страны. Он подчеркнул, что именно украинцы являются «русинами», так как современная Украина в древности называлась Русью.
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Комментарии4
Политика , Видео , Украина , Леонид Кучма , Юрий Щербак , Алексей Пушков , Москва
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