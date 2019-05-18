Кучма не там ищет корни проблемы. Проблема в том, что герои сомнительны, история невелика, а претензии огромны. Разрыв между реальным наследием и большими амбициями и порождает желание объявить украинцами и Чайковского, и Репина. Простой совет: надо ножки по одёжке протягивать. https://t.co/iq8nGPh22V— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 17 мая 2019 г.