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Россия ответила на обвинения Запада 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия и Сирия не ведут боевых действий против гражданских лиц и инфраструктуры. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС.
«Наша цель — террористы, о чем некоторые из вас предпочитают не упоминать», — заявил дипломат. Россия также отвергает обвинения в нарушении международного гуманитарного права в сирийском Идлибе.
Дипломат призвал ООН и агентства международной организации не вбрасывать непроверенную информацию о потерях среди мирного населения. По словам Небензи, Россия отказывается считать террористов неприкасаемыми и будет продолжать борьбу с ними.
17 мая сообщалось, что самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России обстреляли позиции джихадистов в сельских районах сирийского Алеппо.
10 мая стало известно, что Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Сирии.
В апреле ВКС России нанесли больше авиаударов в Сирии, чем за все предыдущие месяцы этого года. Это связано с тем, что в северо-западной части Сирии выросла активность боевиков «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры»).
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Политика , Василий Небензя , Джебхат ан-Нусра , Совбез ООН , ООН , ИТАР-ТАСС , Сирия
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