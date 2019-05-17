Россия ответила на обвинения Запада

Россия и Сирия не ведут боевых действий против гражданских лиц и инфраструктуры. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя , сообщает ТАСС.

«Наша цель — террористы, о чем некоторые из вас предпочитают не упоминать», — заявил дипломат. Россия также отвергает обвинения в нарушении международного гуманитарного права в сирийском Идлибе.

Дипломат призвал ООН и агентства международной организации не вбрасывать непроверенную информацию о потерях среди мирного населения. По словам Небензи, Россия отказывается считать террористов неприкасаемыми и будет продолжать борьбу с ними.

17 мая сообщалось, что самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России обстреляли позиции джихадистов в сельских районах сирийского Алеппо.

10 мая стало известно, что Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Сирии.