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В ФСБ произошли кадровые перестановки после серии громких арестов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В ФСБ произошла кадровая перестановка в одном из ключевых подразделений ведомства, сообщает «Росбалт».
По данным агентства, в перерыве между майскими праздниками начальник управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ Алексей Комков перешел в службу военной контрразведки, став заместителем руководителя этого подразделения спецслужбы.
Комков занял должность главы УСБ в августе 2016 года. Он пришел туда из второй службы ФСБ.
В ведомстве за последний месяц произошел ряд коррупционных скандалов: на взятках попались высокопоставленные сотрудники. 18 апреля стало известно о задержании двух следователей по особо важным делам следственного управления ФСБ Сергея Белоусова и Алексея Колбова по подозрению в вымогательстве одного миллиона долларов у подследственного — бывшего гендиректора издательства «Известия» Эраста Галумова.
Через неделю, 25 апреля, со взяткой в 850 тысяч долларов взяли полковника Кирилла Черкалина, начальника 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России. Арестованы и два бывших сотрудника того же управления — полковники Андрей Васильев и Дмитрий Фролов по обвинению в хищении имущества на полмиллиарда рублей.
Обе спецоперации по изобличению коррупционеров проводили подчиненные Комкова из УСБ.
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Политика , Андрей Васильев , Дмитрий Фролов , Сергей Белоусов , ФСБ , Росбалт
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