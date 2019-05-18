Совет Европы заявил о равных правах всех делегаций в ПАСЕ

В работе Парламентской ассамблеи Совета Европы должны в равной мере принимать участие делегации всех стран — таким образом председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье выступила за восстановление в правах российских парламентариев, передает ТАСС.

«Очевидно, что ситуация, когда страна прекратила участие в работе одного из уставных органов и не выплачивает денежные взносы, неприемлема. Поэтому мы должны работать над тем, чтобы исправить это, и каждый должен в полной мере содействовать решению проблемы», — сказала она в ходе своего выступления на заседании Комитета министров СЕ в Хельсинки.

Со своей стороны глава МИД Германии Хайко Маас по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым сообщил, что Россия сохранит членство в ПАСЕ.

«Хорошо, что мы достигли договоренности о том, что Россия должна остаться в Парламентской ассамблее в Совете Европы», — заявил немецкий политик, отметив, что «миллионы россиян могут просить защиты в Европейском суде по правам человека».

Лавров ответил, что российская сторона надеется на выполнение всеми сторонами принятого в Хельсинки решение комитета министров Совета Европы о том, что все делегации равны.

«Мы очень ценим, что наша последовательная линия на восстановление справедливости была поддержана и генеральным секретарем Совета Европы и ответственными делегациями стран-членов. А таких оказалось большинство», — рассказал российский министр.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что принятое решение подтверждает, «каждое государство-член Совета Европы имеет равные права и обязанности», как и написано в уставе парламента.

«Это, по сути дела, открывает путь к преодолению нынешнего кризиса, который был создан неправомерным решением ПАСЕ», — отметил Лавров, добавив, что точка в решении конфликта должна быть поставлена в июне, когда состоится очередная сессия ПАСЕ.

«Мы не стремимся выходить из Совета Европы, как об этом пытаются распускать слухи. Не отказываемся ни от одного из своих обязательств, включая финансовые», — также заявил российский министр.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что говорить о возвращении России в ПАСЕ еще рано, но решение Комитета министров Совета Европы — важный шаг в этом направлении, передает ФАН.

«Это важное, хорошее, коллективное решение высокого органа Совета Европы о необходимости обеспечения равных условий участия всех делегаций как в КМСЕ, так и в ПАСЕ», — подчеркнула сенатор

Глава верхней палаты российского парламента особо подчеркнула, что отказ от работы в ПАСЕ был вынужденным шагом Москвы, при этом российские парламенатрии всегда были готовы вернуться при условии равного отношения ко всем национальным делегациям.

Киев же воспринял решение ПАСЕ о возвращении России болезненно — глава МИД Украины Павел Климкин отказался от визита в Хельсинки на юбилейное министерское заседание СЕ. Более того, Украина намерена и вовсе пересмотреть степень сотрудничества с Советом Европы в случае восстановления прав российской делегации в ПАСЕ.

«Что касается отказа от поездки в Финляндию, то понятно, что, уходя, он решил еще хлопнуть дверью, напомнить о себе таким демаршем. 20 мая вступает в должность новый президент Украины, незамедлительно последует смена правительства. А Климкин понимает, что в МИДе его не оставят. И поскольку ему нечего поставить себе в заслугу на посту главы ведомства, решил напомнить о себе таким демаршем. Но через неделю после отставки о нем забудут», — указал сенатор.

Он призывал не обращать внимания на угрозы Украины отказаться от Минских соглашений в случае возвращения России в ПАСЕ.

«По Минским соглашениям Киев вообще ничего не предпринял. Абсолютно. Свою часть пути он даже не пытался пройти. Поэтому заявление, что он прекратит их выполнять — не более, чем обычный блеф», — заключил парламентарий.

Напомним, что после того, как в Крыму был проведен референдум, по итогам которого полуостров перешел под юрисдикцию России, российских представителей лишили прав в ПАСЕ. Впоследствии Москва прекратила участвовать в заседаниях и с 2017 года приняла решение о приостановлении внесения взносов до тех пор, пока Совет Европы не восстановит ее полномочия в полном объеме.