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Почему Россия переиграла Европу в ПАСЕ 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
России готовы вернуть право голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы — это может произойти уже в следующем месяце, а пока что за это проголосовали министры иностранных дел. Окончание пятилетнего конфликта имеет важное значение для всего комплекса отношений между Россией и Европой, и даже Западом в целом. Станет ли это первым шагом в сторону окончания войны санкций?
Россию лишили права голоса в ПАСЕ еще в апреле 2014-го — сразу же после Крыма. После этого наша страна пыталась восстановить свои права и полномочия делегации, но безуспешные попытки привели к тому, что с 2016 года мы перестали участвовать в заседания ассамблеи, а с 2017-го — и платить взносы. Летом этого года пройдет уже два года неплатежей и по уставу ПАСЕ членство России могло бы быть приостановлено уже официально.
Руководство Совета и Европы и ПАСЕ не раз призывало Россию возобновить платежи. Долг достиг уже 60 миллионов евро, а учитывая, что наша страна относится к числу пяти крупнейших доноров организации, все это негативно сказывалось на ее работе.
Но позиция Москвы была простой — пока полномочия нашей делегации не будут восстановлены в полном объеме, ни о каком возобновлении платежей речи быть не может. Как говорил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, «мы не покупаем билеты на фильмы, которые не смотрим». Более того, в российском парламенте и в Кремле обсуждался вариант с выходом из Совета Европы, если к июню наши полномочия не будут восстановлены.
Европейцы, поняв, что уступать Москва не собирается, в итоге пошли на попятную.
В пятницу на заседании Комитета министров Совета Европы в Хельсинки было принято решение о том, что все страны-члены СЕ должны иметь право участвовать в работе СЕ и ПАСЕ на равноправной основе и СЕ готов вернуть России право голоса в ПАСЕ, призвав Москву в срочном порядке назначить делегацию для участия в пленарном заседании в конце июня. На этом заседании кроме прочего будут приниматься и важные организационные решения: избран новый генеральный секретарь Совета Европы и несколько судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
За возвращение права голоса России проголосовало абсолютное большинство из министров иностранных дел 47 стран-членов СЕ. Против высказались только представители Украины, Грузии, и трех прибалтийских республик (Армения и Россия воздержались). Этот первый шаг, окончательное решение должна принять сама ПАСЕ.
И хотя она, скорее всего, поддержит рекомендацию министров, в Москве пока призывают не торопить события, заявляя о том, что пока рано делать выводы и говорить о возвращении российской делегации в ПАСЕ. Потому что, как сказал Петр Толстой, «русофобское агрессивное меньшинство в ПАСЕ пока еще имеет куда более громкий голос, чем голос разума». Для возвращения России, как объяснил Толстой, ПАСЕ должна сделать еще два шага:
«Необходимо принятие двух ключевых поправок в регламент работы организации: первая поправка, на которой давно настаивает Россия, должна исключить возможность применения дискриминационных санкций в отношении любой национальной делегации; вторая — призвана открыть возможность для участия в летней сессии ПАСЕ делегациям, которые не подавали заявку в январе».
Как только это будет сделано, Россия сможет в качестве полноценного участника вернуться в ПАСЕ, а потом и заплатить накопившийся долг. Конфликт можно будет считать исчерпанным, а попытку наказать и изолировать нашу страну провалившейся.
Чем важен случай с Советом Европы и ПАСЕ? Тем, что это крупнейшая общеевропейская организация, объединяющая все страны континента, в том числе и те, кто не входит в Евросоюз. Но при этом большинство стран Совета Европы — члены ЕС: 28 из 47. То есть понятно, что Евросоюз косвенно имеет там контрольный пакет.
Но Россия, как и Турция — крупнейшие и важнейшие участники ПАСЕ из числа нечленов Евросоюза. И без участия кого-либо из них Парламентская ассамблея Совета Европы превращается просто в чуть более расширенную версию Европарламента. Ни о каком стремлении к большой Европе, и даже просто об общевропейском диалоге говорить без участия России в ПАСЕ невозможно. И европейцы это прекрасно понимают.
В условиях, когда Евросоюз стоит на пороге выборов в Европарламент, которые пройдут в конце мая и сильно изменят расклад сил в пользу евроскептиков и сторонников возобновления нормальных отношений с Россией, сохранять подвешенное положение дел невыгодно для самой Европы. И уж тем более подталкивать Россию к выходу из Совета Европы. А это вполне могло произойти, если бы полномочия нашей делегации не были восстановлены, взносы так и не уплачены, и встал бы вопрос об приостановке нашего членства в СЕ. Тогда Москва могла бы сыграть на упреждение и сама заявить о приостановке членства в Совете Европы.
Поэтому европейцы пошли на попятную, вернув России ее права в Совете Европы. Понятно, что для успокоения чувств откровенных противников Москвы они сейчас говорят о том, что чуть ли не главным мотивом была забота о правах человека в нашей стране. Так, министр иностранныхдел ФРГ Хайко Маас написал, что «хорошо, что мы договорились о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее и в Совете Европы, особенно потому, что это сохраняет за миллионами россиян право обращаться в Европейский суд по правам человека». Но главная причина, которая движет европейцами, конечно, другая.
Европа, точнее ее элиты, вынуждена признать очевидное: она нуждается в России больше, чем Россия в ней. Наша страна — евразийская, то есть мы относимся и к Европе, и к Азии, не являясь при этом в полной мере частью ни одной, ни другой. То есть, Россия не может быть, например, членом Евросоюза просто потому, что мы являемся самостоятельным государством-цивилизацией, к тому же вернувшимся на свой исторический путь и осуществляющим интеграции своего исторического пространства через Евразийский союз.
Но при этом Европейский союз, являющийся сейчас частью Запада, то есть атлантического альянса, существующего не только в форме НАТО, встал на пути достижения большей геополитической самостоятельности. А это невозможно сделать, находясь в конфронтации с Россией. Более того, по мере укрепления самостоятельности и независимости от англосаксонского контроля, Европа будет все больше нуждаться в хороших и взаимовыгодных отношениях с Россией, которая, хотя и продолжит свой разворот на Восток, также не собирается закрываться или конфликтовать со своим западным соседом.
Сейчас об этом говорить еще рано — пока что необходимо завершить конфронтацию. Евросоюз придет к этому в ближайшей перспективе, начав процесс ослабления санкций. Но уже сейчас через ситуацию с ПАСЕ мы видим, как меняется поведение европейцев.
ПАСЕ организация, конечно, во многом номинальная, но символически само возвращение России станет очень важным шагом. Европа закрывает этап противостояния с Россией, вступая пока не в кооперацию с ней, но признавая бессмысленность попыток наказать нашу страну или изолироваться от нее.
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Политика , Статьи , Петр Толстой , ЕСПЧ , ЕС , Европарламент , Совет Европы , Госдума , ЕАЭС , НАТО , Армения , Грузия , Москва , Республика Крым , Хельсинки
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