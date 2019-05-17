Кадыров оценил внесение спецназа в санкционный список США

Минфин США пополнил санкционный список, внеся в него чеченский специальный отряд внес быстрого реагирования «Терек» и пять россиян, среди которых и командир отряда Абузайд Висмурадов . Об этом говорится в заявлении ведомства. Основанием, как отмечается, является «акт Магнитского», передает РИА «Новости».

Помимо Висмурадова, под ограничительные меры попали бывший командир подразделения Руслан Геремеев , Геннадий Карлов, Сергей Коссиев и Елена Трикуля.

По данным агентства, адвокаты семьи Бориса Немцова называли заказчиком его убийства Руслана Геремеева. Карлов, в свою очередь, работал в Следственном комитете при МВД и имел отношение к «делу Магнитского». Его должность, по некоторым данным, предполагала курирование следствия и рассмотрение жалоб.

Коссиев является экс-начальником карельской исправительной колонии №7. В январе суд его приговорил к двум годам и шести месяцам колонии общего режима за злоупотребление и превышение полномочий. О пытках заявлял Ильдар Дадин, который в то время отбывал наказание в учреждении. Елена Трикуля работала следователем Следственного комитета.

На внесение россиян в этот список отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он написал, что «эта новость покруче, чем обнаружение жизни на Марсе».

«Как говорится, где Магнитский, а где Чечня? С какого боку привязывают отряд «Терек» к Магнитскому? «Терек» является одной из лучших и опытных боевых единиц в мире по борьбе с терроризмом и экстремизмом», — заявил глава республики «со всей ответственностью».

Он отметил, что если в США обсуждают вопросы подразделения, то «это убедительное свидетельство того, что США боятся» «маленькой Чечни, находящейся так далеко от большой Америки». По словам Кадырова, это значит, что власти Чеченской Республики «на правильном пути, действуют эффективно, результативно, оперативно».

Он отметил также, что его команда «приняла единогласное решение просить о внесении всех до единого в санкционный список».

«Каждый огорчен тем, что его нет в списках, состряпанных США», — заявил Рамзан Кадыров.

«При этом официально довожу до сведения авторов этих писулек, что вы все находитесь в наших списках! Конечно, для простых граждан США и европейских стран двери в Чечню всегда открыты настежь», — продолжил он.

Кадыров также предложил тем, «кто искусственно делает» врагами жителей республики, приехать.

«Мы вам так нарисуем список Магнитского, чтобы запомнили на всю жизнь и еще внукам рассказывали», — написал глава Чечни в своем телеграм-канале.

Отметим, что акт «О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского» применяется американскими властями с 2012 года против россиян, которые, по мнению США, причастны к нарушению прав человека. При этом российская сторона неоднократно заявляла о недопустимости политизации дела Магнитского.

Впоследствии, с 2016 года, этот акт стал глобальным законом, санкции по которому должны применяться не только к жителям России, но и к гражданам других стран, нарушающих права человека.

Напомним, что юрист Сергей Магнитский умер в московском СИЗО в 2009 году. Это событие и спровоцировало появление этого закона, так как на Западе его смерть связывают с разоблачением коррупционных схем по возврату налогов. В рамках этого «закона» сначала вводили санкции против тех, кто якобы был причастен к его гибели.

В конце апреля США ввели ограничительные меры против премьер-министра Чеченской Республики Муслима Хучиева , обвиняя его в нарушении прав человека.

Кроме того, санкции распространяются и на супругу председателя правительства Чечни — Сапият Хучиеву Шабазову. При этом не уточняется, по какой причине ее внесли в санкционный список.

Госдепартаменте пояснили, что санкции заключаются в том, что Хучиев и Шабазова «лишаются права на въезд в Соединенные Штаты».

«Мы вновь призываем власти Российской Федерации привлечь к ответственности должностных лиц, включая Муслима Хучиева, ответственных за нарушения прав человека в Чечне», — говорится в заявлении американских властей.

Сам председатель правительства Чеченской Республики в комментарии ТАСС заявил, что пополняемый санкционный список говорит о правильном пути России.