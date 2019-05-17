Помпео похвастался спасением русских

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Помпео похвастался спасением жизней русских 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 15 1 час назад
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео назвал весьма успешными переговоры в Сочи с российским президентом Владимиром Путиным.
«Мы поехали туда ради очень субстантивной повестки переговоров, которая оказалась успешной», — отметил госсекретарь в интервью Fox News Radio.
Помпео отметил, что сотрудничество между Москвой и Вашингтоном полезно гражданам обеих стран. Он добавил, что, когда занимал пост директора ЦРУ, Россия и США «работали над борьбой с терроризмом по всему миру, передавая между нашими двумя странами информацию о терроризме».
«Я совершенно точно знаю, что мы обеспечивали безопасность американцев в результате информации, которую предоставляли нам русские, и я также знаю, что мы спасли жизни русских с помощью информации, которой обладали мы», — приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, сотрудничество в борьбе с терроризмом, а также Афганистан и Северная Корея, являются конкретными областями, в которых Россия и США могут взаимодействует.
Во вторник президент Владимир Путин принял госсекретаря США Майкла Помпео, прибывшего с визитом в Россию. В Кремле по итогам встречи Путина с Помпео сообщили, что «прорыва пока не чувствуется, но деловой настрой проявился с американской стороны».
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась в том, как разведка способна сблизить Россию и США.
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Политика , Видео , США , Владимир Путин , ЦРУ , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Fox News
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