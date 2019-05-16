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Слуцкий назвал внесение отряда «Терек» в черный список США «санкциями ради санкций» 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ограничительные меры, введенные Соединенными Штатами против чеченского специального отряда быстрого реагирования "Терек" и пяти россиян, являются "санкциями ради санкций", считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Введение санкций США против чеченского спецотряда "Терек" — полнейший бред и абсурд. Такое впечатление, что вводились новые черные списки только для поддержания действия пресловутого акта Магнитского", — заявил Слуцкий журналистам в четверг.
Глава комитета напомнил, что именно с этого закона "начался крах процесса перезагрузки в российско-американских отношениях".
"В результате политика противоправного давления США довела взаимный диалог с Россией до нулевого уровня. Санкции вводятся уже только ради санкций, это превратились в Соединенных Штатах в особый вид политической паранойи", — заключил политик.
Минфин США внес на основании акта Магнитского в санкционный список чеченский специальный отряд быстрого реагирования "Терек" и пять россиян, в том числе командира отряда Абузайда Висмурадова. Помимо Висмурадова под санкции попали Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Руслан Геремеев и Елена Трикуля.

Акт Магнитского

Акт "О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" был принят Конгрессом США и подписан президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Закон предусматривает применение односторонних санкций в отношении должностных лиц России, виновных, с точки зрения США, в нарушении прав человека на родине. В декабре 2016 года сенат Конгресса принял законопроект, предусматривающий возможность распространения действия "закона Магнитского" на другие страны, а не только на Россию.
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Комментарии
Политика , Конфликты , США , Руслан Геремеев , Сергей Магнитский , Барак Обама , Леонид Слуцкий , Казначейство США , Комитет госдумы по международным делам , Конгресс США
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