Слуцкий назвал внесение отряда «Терек» в черный список США «санкциями ради санкций»

"Введение санкций США против чеченского спецотряда "Терек" — полнейший бред и абсурд. Такое впечатление, что вводились новые черные списки только для поддержания действия пресловутого акта Магнитского", — заявил Слуцкий журналистам в четверг.

Глава комитета напомнил, что именно с этого закона "начался крах процесса перезагрузки в российско-американских отношениях".

"В результате политика противоправного давления США довела взаимный диалог с Россией до нулевого уровня. Санкции вводятся уже только ради санкций, это превратились в Соединенных Штатах в особый вид политической паранойи", — заключил политик.

Минфин США внес на основании акта Магнитского в санкционный список чеченский специальный отряд быстрого реагирования "Терек" и пять россиян, в том числе командира отряда Абузайда Висмурадова. Помимо Висмурадова под санкции попали Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Руслан Геремеев и Елена Трикуля.

Акт Магнитского