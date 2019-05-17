Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чеченский спецназ ответил на санкции США 

Газета.Ru + ещё 17 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Командир отряда "Терек" Абузайд Висмурадов считает "честью" свое нахождение в "смешном" санкционном списке США. Слова чеченского силовика передает Телекомпания "Грозный".
Висмурадов отметил, что "радостную весть" о своем включении в санкционный список он получил в четверг, 16 мая.
"Что я могу сказать… Если этот список состоит из врагов Америки, то считаю честью свое нахождение в нем", — сказал Висмурадов.
Он напомнил, что уже долгое время является лицом, на которое распространяются санкции. Также командир отряда добавил, что некоторое время назад была заблокирована его страница в инстаграме.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на санкции США против своих приближенных.
Газета.Ru: последние новости
"Какая наглость!": Путин о ситуации с детской площадкой в Рязани В штабе Зеленского отреагировали на выбор даты инаугурации Путин призвал чиновников к реакции собаки Павлова на нарушения
Политика , В мире , Рамзан Кадыров , Абузайд Висмурадов , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определены все финалисты «Евровидения-2019»5
Покойного Миронова обвинили в домогательствах53
Двойники помогли Лазареву выйти в финал Евровидения
Дочери Алсу поставили неутешительный «диагноз»85
Лазарев прошел в финал «Евровидения»41
Видео
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки
Шоу-бизнес
Когда Зеленский станет президентом
Украина В мире
Покинуть пост: Страны G7 обратились к Порошенко
Украина В мире
Путин прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
«Разве это незаконно?» Пригожин об отмене результатов «Голоса»
Шоу-бизнес
Песков прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
Наконец-то! Названа дата инаугурации Зеленского
Украина В мире
Тайно и ночью: как Коломойский вернулся на Украину
В мире Статьи
Депутат послал жительницу Челябинска «к чертовой матери»
Общество
Проиграл дважды? Дочка Алсу спела с финалистом «Голоса»
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение