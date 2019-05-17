Чеченский спецназ ответил на санкции США

Командир отряда "Терек" Абузайд Висмурадов считает "честью" свое нахождение в "смешном" санкционном списке США . Слова чеченского силовика передает Телекомпания "Грозный".

Висмурадов отметил, что "радостную весть" о своем включении в санкционный список он получил в четверг, 16 мая.

"Что я могу сказать… Если этот список состоит из врагов Америки, то считаю честью свое нахождение в нем", — сказал Висмурадов.

Он напомнил, что уже долгое время является лицом, на которое распространяются санкции. Также командир отряда добавил, что некоторое время назад была заблокирована его страница в инстаграме.