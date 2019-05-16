В Госдуме предложили построить водопровод из России в Китай

Депутат Госдумы Алексей Чепа обратился к правительству с просьбой одобрить строительство крупнейшего в мире водопровода, который поможет решить проблему нехватки воды в Китае.

«Такие проекты могут быть интереснее, чем торговля нефтью. Его еще должны изучить эксперты, но, надеюсь, проект будет реализован», — сказал Чепа.

Проект строительства водопровода в Синцзян-Уйгурский автономный район предложило китайское Общество обменов и сотрудничества между Россией , Восточной Европой, Центральной Азией и КНР. Еще в 2018 году глава общества Гэ Чжили написал письмо Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать проект.

Китайцы предложили построить магистральный водовод Россия — Казахстан — Западный Китай, общая протяженность которого будет 1,2 — 1,5 тыс. км. Согласно оценкам экспертов, объем инвестиций может составить около 88 млрд долларов.

В Китае необходимость проекта объяснили тем, что ряд регионов испытывает значительный дефицит воды, а Алтайский край наоборот страдает от весенних паводков. Так, если будет организован экспорт избыточной воды с Алтая, то там можно будет модернизировать систему водоснабжения, снизить ущерб от паводков и обеспечить доступ к современным агротехнологиям.

Однако эксперты отнеслись к проекту скептически. Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов отметил, что «проект абсолютно не проработан», так как перебросывать воду с юга Китая будет ближе и дешевле, чем прокладывать трубопровод из России через Казахстан. Он также пояснил, что для охраны трубопровода потребуются очень большие средства.

Научного руководителя казахстанского института «Технологический холдинг» Серик Буркитбаев также усомнился в реалистичности проекта.

«Вы представляете, о каком масштабе проекта идет речь? Мощность почти 1 млрд куб. м на первом этапе — ни один трубопровод в мире сейчас столько не перекачивает!

Даже принимая во внимание масштабы китайских проектов типа «Три ущелья» (самая большая в мире плотинная гидроэлектростанция. — принадлежащее Григорию Березкину РБК), предлагаемый проект — явная авантюра», — полагает он.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о возможной энергетической революции Китая, однако, по мнению экспертов, дефицит воды может стать одной из главных проблем на этом пути.