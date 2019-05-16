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Путин рассказал, как носил соседку на руках на пятый этаж 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин, комментируя проблему с лифтами в домах, где живут ветераны ВОВ, рассказал о своем прошлом, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Журналистка рассказала, как двое ветеранов, которым уже за 90 лет, 7 месяцев не могли выйти из квартиры, так как подрядчик не ремонтировал лифт.
"Я представляю, знаете, если люди в возрасте — они спуститься не могут. Я сам жил без лифта почти до тридцати с лишним лет. Соседку свою на руках носил на пятый этаж, потому что лифта не было, а она не могла подняться. Не каждый раз конечно, но были такие случаи", — рассказал Путин.
Он отметил, что сегодня такие проблемы должны решаться "моментально".
"Ну безобразие, что еще говорить", — подытожил Путин.
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Политика , Владимир Путин , Газета.Ru
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