Путин рассказал, как носил соседку на руках на пятый этаж

Президент России Владимир Путин , комментируя проблему с лифтами в домах, где живут ветераны ВОВ, рассказал о своем прошлом, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Журналистка рассказала, как двое ветеранов, которым уже за 90 лет, 7 месяцев не могли выйти из квартиры, так как подрядчик не ремонтировал лифт.

"Я представляю, знаете, если люди в возрасте — они спуститься не могут. Я сам жил без лифта почти до тридцати с лишним лет. Соседку свою на руках носил на пятый этаж, потому что лифта не было, а она не могла подняться. Не каждый раз конечно, но были такие случаи", — рассказал Путин.

Он отметил, что сегодня такие проблемы должны решаться "моментально".