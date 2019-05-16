Рябков: в Москве исходят из того, что именно Трамп определяет курс диалога с Россией

Противников улучшения отношений с Россией в правящей верхушке США немало, но в Москве исходят из того, что внешнеполитический курс Вашингтона определяет все же глава Белого дома. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков "Мы слушаем всех, — признался он. — Конечно, мы исходим из того, что президент США определяет курс, задает канву, формирует директивы. Тем не менее не хотелось бы предаваться иллюзиям, поскольку, действительно, саботажников и тех, кто хочет все это торпедировать, очень много. Особенно в законодательной ветви власти". По мнению замглавы российского дипведомства, синдром злоупотребления "российским фактором" как средством внутриполитической борьбы в США преодолеть невозможно. "Это сохранится и впредь, — считает Рябков. — Думаю, надо исходить из того, что, несмотря на отсутствие в докладе [спецпрокурора США Роберта] Мюллера какого бы то ни было подкрепления домыслов о российском "сговоре" с администрацией или о нашем государственном вмешательстве, все равно российская тема будет оставаться в обойме средств ведения внутриполитической даже не борьбы, а войны. Тем более что США сейчас уже реально вступают в очередной предвыборный период".