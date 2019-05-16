Путин поддержал бесплатное питание для школьников

Президент России Владимир Путин поддержал идею увеличить число детей, получающих бесплатное питание в школах, передает корреспондент "Газеты.Ru".

"Сама по себе идея сделать бесплатным для детей как можно больше чего, в том числе питание… Над этим нужно думать", — сказал Путин.

Он отметил, что необходимо провести тщательные расчеты.

"Конечно, хотелось бы расширить серьезным, существенным образом количество детей, которые могут пользоваться бесплатным и качественным питанием. Но мы не можем принимать решения, которые не будут реализованы", — заявил Путин.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения России намерено провести всероссийский мониторинг школьного питания после жалоб на разное качество питания для разных категорий детей.