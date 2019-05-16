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Путин поддержал бесплатное питание для школьников 

Газета.Ru + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поддержал идею увеличить число детей, получающих бесплатное питание в школах, передает корреспондент "Газеты.Ru".
"Сама по себе идея сделать бесплатным для детей как можно больше чего, в том числе питание… Над этим нужно думать", — сказал Путин.
Он отметил, что необходимо провести тщательные расчеты.
"Конечно, хотелось бы расширить серьезным, существенным образом количество детей, которые могут пользоваться бесплатным и качественным питанием. Но мы не можем принимать решения, которые не будут реализованы", — заявил Путин.
Ранее сообщалось, что Министерство просвещения России намерено провести всероссийский мониторинг школьного питания после жалоб на разное качество питания для разных категорий детей.
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