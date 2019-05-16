«Очень похоже на 1938 год»: как Берлин и Париж сделали шаг к снятию санкций с России (Європейська правда. Украина)

Брюссель-Киев — На этой неделе в Брюсселе отмечали десятилетие Восточного партнерства. Но главная новость, прозвучавшая на фоне этого празднования, не имела отношения ни к «партнерству», ни даже к Евросоюзу . В понедельник министр иностранных дел Павел Климкин вышел к журналистам и неожиданно заявил, что из-за действий нескольких европейских государств Минские соглашения могут быть разрушены.

Россию. Причина такого радикального прогноза — кризис в Совете Европы (СЕ), международной организации, объединяющей 47 государств Европы, включая Украину

Уже два года подряд «Европейская правда» пишет о том, как Россия шантажирует СЕ финансово (россияне перестали платить взносы в бюджет СЕ) и политически (угрожая выйти из состава организации). Требование россиян категорично: Совет Европы должен отменить санкционное давление без каких-либо условий в адрес Москвы . Впереди — новый решающий бой. Причем борьба за «прощение» россиян вышла на невиданный доселе уровень.

Что на кону?

Прежде всего, нужно подтвердить: разговоры о «Минске» и Совете Европы в Брюсселе действительно имели место. Об этом «Европейской правде» рассказали сразу несколько источников, включая европейских политиков, с которыми Климкин вел переговоры. Публично это подтвердила евродепутат Ребекка Хармс.

Камнем преткновения служат процессы, которые могут привести к снятию с России санкционного давления в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Официально — по требованиям, записанным в документах, — санкции с россиян снимать нельзя, пока Россия не покинет Донбасс и не прекратит оккупацию Крыма . А поскольку мало кто верит, что выполнение обоих требований возможно, в документах предусмотрена возможность, что ПАСЕ пойдет на уступки даже при частичном выполнении условий.

«Если Россия вернется в ПАСЕ без выполнения хотя бы части требований, то Украина потеряет доверие к Совету Европы, и будет утрачено доверие в отношениях с Германией . Кроме того, у «Минска» будут очень плохие перспективы», — передала Хармс линию, которой придерживается Климкин в переговорах с зарубежными партнерами. В МИД настаивают, что заявления министра — не шантаж, а констатация проблемы. Мол, это не Украина выйдет из Минских соглашений, а они сами прекратят существование. Но никто не отрицает того факта, что в битве за Совет Европы и в давлении на своих партнеров Климкин пустил в ход «ядерное оружие».

Что же за санкции на кону?

Ирония в том, что именно в этом случае речь идет о мелких санкциях против российских депутатов в ассамблее, без экономической составляющей. Формально эти санкции даже не действуют (потому что Россия не передает в Страсбург список депутатов). Однако это — технические детали. Все знают: как только российские парламентарии решат вернуться к работе в ПАСЕ, они столкнутся с ограничением. Депутатам запретят занимать должности в Ассамблее, скорее всего — ограничат в праве голоса.

На самом деле это — символические ограничения, которые не наносят большого вреда России. Но важно другое: согласие Запада снять санкции только из-за шантажа, без уступок со стороны РФ, создаст прецедент, который для Украины категорически неприемлем.

Что произошло сейчас?

Следующая сессия ПАСЕ запланирована на конец июня, и она станет ключевой. Во-первых, на этой сессии ассамблея будет выбирать своего генерального секретаря, преемника Ягланда. Из Москвы уже звучит угроза: если топ-чиновника выберут без их голосов, Россия его не признает.

Во-вторых, летом исполнится два года с тех пор, как Россия не платит взносы в бюджет Совета Европы. По уставу организации, это означает, что против РФ могут применить новые, дополнительные санкции. В Западной Европе многие считают, что этот процесс в конце концов приведет к исключению или выходу России из СЕ. И хотя украинская сторона раз за разом настаивает, что не будет инициировать настолько строгого наказания россиян (нам самим выгодно, чтобы они оставались, в частности, подсудны Европейскому суду по правам человека ), эта перспектива настолько пугает европейских дипломатов, что они готовы поддаться на шантаж.

Но почему эта тема стала актуальной сейчас, более чем за месяц до сессии? Как выяснилось, «адвокаты РФ» провели первое решение на пути к «прощению» России. К тому же принято оно было со значительным перевесом голосов.

Во вторник, когда Климкин еще проводил переговоры в Брюсселе и пытался убедить европейских коллег, в Страсбурге состоялось заседание Комитета министров — ключевого руководящего органа СЕ. По данным источников ЕвроПравды, 39 из 47 государств-членов поддержали проект министерского решения, в котором Комитет министров открыл двери для возвращения России по чрезвычайной процедуре.

В пятницу на заседании на уровне министров в Хельсинки это решение должны принять окончательно, без изменений и обсуждений. Постпред Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба в разговоре с «Европейской правдой» не стал комментировать данные о распределении голосов, но подтвердил: решение действительно принято, хотя Украина голосовала против него.

«Во-первых, мы концептуально не согласны с тем, чтобы Комитет министров шел на односторонние уступки России. Во-вторых, в тексте решения есть элементы, с которыми мы категорически не согласны», — заявил Кулеба.

Один из них, по словам посла, дает России право вернуться в ПАСЕ посреди года, хотя эта норма противоречит уставу Совета Европы. Второй пункт, при его «творческом прочтении», может стать толчком для снятия санкций с россиян. А читать документы «творчески» россияне и их друзья действительно умеют.

«Европейская правда» имела возможность ознакомиться с принятым документом, полученным из дипломатических источников. Мы можем подтвердить выводы посла Кулебы: решение, которое министры примут в пятницу, станет важным шагом к прощению России. Интересная деталь: в документе, который был принят только для того, чтобы начать этот процесс, нет ни одного упоминания слова «Россия».

Главная идея решения — в том, чтобы ввести новый тип санкционной процедуры против государств-нарушителей.

Однако есть и хорошая новость: в КМСЕ не пошли «по беспределу» и не стали брать на себя полномочия других органов, в частности Парламентской ассамблеи, хотя такие идеи были, и Россия категорически на них настаивала. Эти данные подтвердил и украинский посол: «Хоть мы и голосовали против, но нам удалось отстоять несколько важных норм, которые идут на пользу Украине. В том числе — норму о том, что новый санкционный механизм, над которым мы начинаем работать, дополнит механизм санкций, а не заменит его.

Кто защищает россиян?

»Европейская правда» ранее уже сообщала, что прощение РФ больше всего продвигают немцы. Это не изменилось. Кулеба отказался говорить, какие делегации были нашими противниками в этой битве, но «секрет Полишинеля» раскрыл министр Климкин, когда рассказывал в Брюсселе о своих переговорах. «Немцы это услышали, и французы это услышали, и голландцы. Согласились ли (с аргументами Украины. — ЕП) — спросите у них. Но с немецким министром мы отдельно очень долго это обсуждали сегодня», — заявил он.

Голосование в Страсбурге показало, что немцы, французы и голландцы хоть и услышали, но не согласились с нами. Но это, к счастью, был не последний бой. Поскольку комитет министров не пошел «по беспределу» и не стал брать полномочия других органов, «прощение россиян» еще должно быть поддержано в ПАСЕ. Это — наш главный шанс.

Ближайшая решающая дата — 3 июня.

В этот день состоится заседание регламентного комитета ПАСЕ, который должен рассмотреть предложения по возвращению российской делегации. В этом комитете есть двое украинцев — Владимир Арьев (руководитель украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от БПП) и Сергей Кираль («Самопомощь»). Они попытаются убедить депутатов от других государств в том, что прощение РФ навредит им самим.

К слову, Арьев в комментарии «Европейской правде» назвал среди главных сторонников «прощения РФ» те же страны. «Основной локомотив возвращения Российской Федерации — Германия, хотя, к счастью, оттуда есть сигналы, которые свидетельствуют, что полного единства по возвращению России без выполнения ею условий нет», — рассказал депутат.

Что делать Украине?

Этот блок — самый оптимистичный. В разговорах с дипломатами и депутатами «Европейская правда» убедилась, что никто не планирует сдаваться. И радикальные действия Климкин, который решил задействовать «ядерное оружие», подтверждают это. К слову, Киев уже официально предупредил Совет Европы, что готов к жестким действиям. По сути, речь идет об ультиматуме.

«На заседании комитета министров во вторник Украины заявила, что возвращение России в ПАСЕ без выполнения требований резолюций неприемлемо, и содействие КМСЕ этому процессу позорно. Мы отметили, что это решение будет иметь крайне негативные последствия не только для самого Совета Европы, но и в более широком контексте.

Если решение приведет к безусловному возвращению России, то Украина существенно пересмотрит объем своего сотрудничества с Советом Европы как институтом, утратившим доверие к себе. А немедленным результатом уже нынешнего решения будет отмена участия Павла Климкина в министерском заседании. Министр уже отменил визит в Хельсинки, и впервые за много лет Украина не будет представлена ​​на уровне министра», — рассказал Кулеба.

К противодействию готовятся также парламентарии. «Многие готовы даже к прекращению работы делегации. Жесткие меры последуют в соответствии с теми решениями, которые примет ассамблея. Лично я не вижу смысла оставаться в ПАСЕ, если Совет Европы разрушит принципы, на которых он был основан», — сказал Арьев.

К сожалению, не в пользу Украины играет то, что в эту битву пока не включается новоизбранный президент, у которого до сих пор просто не сформирована внешнеполитическая команда. Остается надеяться, что это произойдет как можно скорее.

«Европейская правда» как издание, которое подробно пишет о Совете Европы, может подтвердить: ситуация крайне сложная.