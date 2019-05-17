Российского сенатора Алексея Пушкова не впечатлил отказ министра иностранных дел Украины Павла Климкина от участия в заседании Совета Европы в Хельсинки.
Уж больно всем надоела Украина с её вечными ультиматумами, капризами и истериками. Всему есть пределы, — написал сенатор на своей странице в Twitter.
Он также отметил, что решение Климкина вряд ли кого-то удивит или расстроит.
Ранее News.ru писал о том, что украинский министр иностранных дел Павел Климкин не поедет в Хельсинки на саммит Совета Европы из-за возможного возвращения России в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре. О демарше главы МИД Украины заявил изданию «Европейская правда» постпред страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба.