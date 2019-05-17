Отказ Климкина от участия в саммите Совета Европы высмеяли в РФ

Уж больно всем надоела Украина с её вечными ультиматумами, капризами и истериками. Всему есть пределы, — написал сенатор на своей странице в Twitter.

Он также отметил, что решение Климкина вряд ли кого-то удивит или расстроит.