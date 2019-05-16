Лавров встретится с главами МИД Германии и Бельгии в Хельсинки

Об этом говорится в комментарии МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что «на полях» сессии КМСЕ также планируется встреча Лаврова с генеральным секретарём Совета Европы Турбьёрном Ягландом.

«Россия заинтересована в сохранении и укреплении СЕ как одной из наиболее авторитетных и представительных международных организаций европейского континента, содействующей строительству единой Европы без разделительных линий», — подчеркнули в МИД.

Ранее в МИД ФРГ выступили за сохранение членства России в Совете Европы.

Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма в беседе с НСН выразил мнение, что Россия всегда открыта для Европы.