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Лавров встретится с главами МИД Германии и Бельгии в Хельсинки 

RT на русском + ещё 4 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД России Сергей Лавров встретится с министрами иностранных дел Германии и Бельгии Хайко Маасом и Дидье Рейндерсом «на полях» министерской сессии комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в Хельсинки 16-17 мая.
Об этом говорится в комментарии МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
Отмечается, что «на полях» сессии КМСЕ также планируется встреча Лаврова с генеральным секретарём Совета Европы Турбьёрном Ягландом.
«Россия заинтересована в сохранении и укреплении СЕ как одной из наиболее авторитетных и представительных международных организаций европейского континента, содействующей строительству единой Европы без разделительных линий», — подчеркнули в МИД.
Ранее в МИД ФРГ выступили за сохранение членства России в Совете Европы.
Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма в беседе с НСН выразил мнение, что Россия всегда открыта для Европы.
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Комментарии1
Политика , Сергей Лавров , МИД , Совет Европы , Бельгия , Германия , Хельсинки
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