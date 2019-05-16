Правоохранителям могут разрешить сбивать беспилотники

Росгвардии, МВД ФСБ могут позволить сбивать незаконно летающие беспилотники в местах массового скопления людей. Соответствующий законопроект, перед рассмотрением в первом чтении обсудят на заседании Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 16 мая.

Документ разработала группа депутатов Госдумы во главе с председателем Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым . Законодатели предлагают наделить органы госохраны, войска Росгвардии, а также МВД и ФСБ правом ограничивать и запрещать полеты беспилотников в определенных зонах воздушного пространства.

Силовикам в том числе предлагается разрешить уничтожать или повреждать беспилотники, подавлять сигналы дистанционного управления ими, а также задерживать граждан, которые несанкционированно запускают беспилотники в запрещенных местах.