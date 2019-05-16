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Правоохранителям могут разрешить сбивать беспилотники 

Парламентская газета + ещё 2 15 часов назад
Росгвардии, МВД и ФСБ могут позволить сбивать незаконно летающие беспилотники в местах массового скопления людей. Соответствующий законопроект, перед рассмотрением в первом чтении обсудят на заседании Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 16 мая.
Документ разработала группа депутатов Госдумы во главе с председателем Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Законодатели предлагают наделить органы госохраны, войска Росгвардии, а также МВД и ФСБ правом ограничивать и запрещать полеты беспилотников в определенных зонах воздушного пространства.
Силовикам в том числе предлагается разрешить уничтожать или повреждать беспилотники, подавлять сигналы дистанционного управления ими, а также задерживать граждан, которые несанкционированно запускают беспилотники в запрещенных местах.
По мнению разработчиков, такие нововведения позволят обеспечить общественную безопасность в местах проведения культурно-массовых и публичных мероприятий, а также защитит критически важные объекты инфраструктуры от нанесения ущерба. Полномочиями по регулированию использования беспилотных воздушных судов предлагается наделить Росгвардию, ФСБ и ФСО.
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Комментарии17
Политика , Видео , Василий Пискарев , ФСБ , Госдума , МВД , Федеральная служба охраны
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