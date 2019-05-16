Официальный представитель МИДа прокомментировала заявление Таллина о том, что часть территории страны оккупирована Россией.
Эстония ссылается на подписанный в 1920 году Тартуский мирный договор, согласно которой республике отошёл Ивангород с прилегающим районом и большая часть Печорского края. В 1944 году эти территории вошли в состав РСФСР.
Как сказала Мария Захарова, Тартуский договор давно принадлежит истории. «Его действие прекратилось 6 августа 1940 года с вхождением Эстонии в состав СССР. Для нас эта тема навсегда закрыта», — заявила дипломат.
Она также назвала неприемлемыми «провокационные выпады, содержащие территориальные претензии к России».