Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев назначил нового замглавы Росимущества 

Rambler News Service + ещё 7 21 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев своим распоряжением назначил Илью Петрова новым замглавы Росимущества. Документ опубликован на сайте правительства.
«Назначить Петрова Илью Сергеевича заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом», — говорится в распоряжении.
Петров с 2013 года является вице-президентом девелопера «МД Групп». С 2014 года входит в совет директоров аэропорта Шерметьево. В 2010-13 годах был замгубернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. В 2008-10 годах занимал пост замглавы Росимущества.
Rambler News Service: последние новости
В штабе Зеленского раскритиковали назначенную Радой дату инаугурации В Госдуме предложили включать время сотрудников на дорогу в рабочий день Президент Австрии исключил выход страны из проекта «Северный поток — 2»
Политика , Дмитрий Медведев , Илья Петров , Росимущество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал на «Голос. Дети»: Директор Алсу отреагировал13
Скандал на «Голос. Дети»: «Первый канал» аннулировал результаты341
Больше не секрет: данные о спутниках РФ «слили» в Сеть1
Песков рассказал о приглашении Путина на инаугурацию Зеленского452
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки145
Видео
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки
Шоу-бизнес
Когда Зеленский станет президентом
Украина В мире
Покинуть пост: Страны G7 обратились к Порошенко
Украина В мире
«Разве это незаконно?» Пригожин об отмене результатов «Голоса»
Шоу-бизнес
Песков прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
Наконец-то! Названа дата инаугурации Зеленского
Украина В мире
Тайно и ночью: как Коломойский вернулся на Украину
В мире Статьи
Депутат послал жительницу Челябинска «к чертовой матери»
Общество
Проиграл дважды? Дочка Алсу спела с финалистом «Голоса»
Шоу-бизнес Статьи
Вакарчук выступил с политическим заявлением
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение