Медведев назначил нового замглавы Росимущества

«Назначить Петрова Илью Сергеевича заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом», — говорится в распоряжении.

Петров с 2013 года является вице-президентом девелопера «МД Групп». С 2014 года входит в совет директоров аэропорта Шерметьево. В 2010-13 годах был замгубернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. В 2008-10 годах занимал пост замглавы Росимущества.