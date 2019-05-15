Путин рассказал о переговорах с президентом Австрии

Президент России Владимир Путин сообщил, что переговоры с президентом Австрии Александром Ван дер Белланом прошли конструктивно, обсуждался весь комплекс двусторонних отношений.

Речь шла также о проекте «Северный поток». Москва и Вена договорились о взаимной поддержке в этой сфере, передаёт РИА Новости.

15 мая президент Австрии Александер Ван дер Беллен посетил Россию с рабочим визитом. В Сочи он провёл переговоры с главой российским лидером Владимиром Путиным. Кроме того, глава Австрии примет участие в открытии российско-австрийского общественного форума «Сочинский диалог».

Как писал News.ru, тётя президента Австрии работала библиотекарем в Ленинграде и умерла во время блокады.