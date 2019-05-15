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Путин рассказал о переговорах с президентом Австрии 

News.ru 23 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин сообщил, что переговоры с президентом Австрии Александром Ван дер Белланом прошли конструктивно, обсуждался весь комплекс двусторонних отношений.
Речь шла также о проекте «Северный поток». Москва и Вена договорились о взаимной поддержке в этой сфере, передаёт РИА Новости.
15 мая президент Австрии Александер Ван дер Беллен посетил Россию с рабочим визитом. В Сочи он провёл переговоры с главой российским лидером Владимиром Путиным. Кроме того, глава Австрии примет участие в открытии российско-австрийского общественного форума «Сочинский диалог».
Как писал News.ru, тётя президента Австрии работала библиотекарем в Ленинграде и умерла во время блокады.
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Политика , Владимир Путин , РИА Новости , Австрия , Москва
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